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سيارات

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 07:05 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداي لصناعة السيارات عن أحدث سياراتها وهي السيارة فينيو Flux الكروس أوفر الصغيرة التي ظهرت بشكل أنيق وجذاب مع تحديثات كبيرة مع شبك أمامي جذاب.

وتعتبر السيارة فينيو Flux هي الأصغر في تشكيلة سيارات هيونداي، ولقد كان لإشارات التصميم الخلفية المربعة والألوان المتباينة، وشكل الشبك ما جعل السيارة Venue ذات مكانة مميزة بين مجموعة سيارات هيونداي الكروس أوفر.

وكان للشبك الامامي فى السيارة فينيو Fluxدورا في اختلافها عن الفئات العادية من السيارة، كما كان لشكل الشبك الجديد المميز الذي جاء على هيئة اختام جذابة الشكل بل بتصميم مميز يذكرنا بالماركات الأكثر فخامة، وعلى نفس النحو كان للواجهة الجديدة دورا مميزا اكسب السيارة فينيو Flux نوع من التوازي كي تسير على قدم وساق مع بقية سيارات هيونداي الكروس أوفر.

ويبدأ سعر السيارة فينيو Flux من 17،250 دولار علما بأن سعر فئات السقف تبدأ من 23،270 دولار مما يجعل هذا العرض جذابا للمشترين الذين يرضون بالقليل من مزايا السيارات الصغيرة.

شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور
شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور
شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور
شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور
شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور
شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور
شاهد .. هيونداي تعلن رسميا عن أصغر سيارتها فينيو Flux.. صور
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