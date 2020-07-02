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سيارات

هيونداي تعلن عن محركات سنتافي 2021 الجديدة.. تعرف عليهم

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة هيونداى عن السيارة الكروس أوفر الجديدة سنتافى 2021 خلال هذا الشهر ، مع عدم ظهور العديد من التفاصيل الخاصة والمعلومات بالنسبة للسيارة ، ولكن اليوم أعلنت عن بعضها .

وكشفت هيونداى عن تفاصيل خيارات المحركات التي ستتوفر بها الكروس أوفر الجديدة سنتافى وهى محرك بنزين هجين توربو  و محرك هجين بالقابس و محرك Smartstream بأربعة أسطوانات للسيارة الديزل ، ومحرك كهربائي .

 اولا: سيكون هناك محرك بنزين هجين توربو سعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي بقوة 59 حصان وبطارية ليثيوم ايون 1.49 كيلووات/سا، لتحصل الكروس أوفر على قوة إجمالية قدرها 227 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران ، وهذا سيتم توفره فى عدد من الدول الاوروبية .

ثانيا : محرك هجين بالقابس في العام المقبل يتكون من نفس محرك التوربو سعة 1.6 لتر، وبطارية ليثيوم أيون 13.8 كيلووات/سا.

ثالثا : المحرك كهربائي وسيكون أكثر قوة يولد 90 حصان، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 261 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران.

رابعا: محرك Smartstream للسيارات الديزل بأربعة أسطوانات سعة 2.2 لتر مصنوع من الألمنيوم بوزن أقل بـ 19.5 كجم من النسخة السابقة منه، ويحتوي أيضًا على عمود كامات جديد ونظام حقن وقود مُطور، وبفضل هذه التغييرات، سيتمكن المحرك من توليد قوة 199 حصان و440 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض جديد بثماني سرعات يوفر تسارعًا محسنًا وصرفية وقود أكثر كفاءة.

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