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سيارات

بسبب المثلية الجنسية .. هجوم على شركتي هيونداي وBMW

الثلاثاء 30/يونيو/2020 - 12:18 ص
بسبب المثلية الجنسية
بسبب المثلية الجنسية .. هجوم على شركتي هيونداي و BMW
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منة الله عبد الحميد
انتاب المواطنون حالة من الذعر بعد دعم الكثير من الأفراد المثلية الجنسية، خصوصا أنها لا تليق بالقيم والمبادئ التي تربينا عليها، ومنافية للدين الإسلامي. 

ولكن الغريب هو أن بعض شركات السيارات رفعت شعار المثلية الجنسية ودعمت موقف تلك الفئة من خلال تضامن معم وتغير شعارهم بألوان الطيف. 

وهو ما أثار موجة شديدة من الغضب بين المستخدمين الذين عبروا عن آرائهم رافضين تلك المبادئ التي تستتر وراء ستار الحرية الشخصية.

أبرز الشركات التي غيرت شعارها بألوان الطيف هي BMW، والتي عبرت عن رأيها خلال تعليق أسفل الصورة مكتوب فيه «نعيش التنوع.. نحن نؤمن بثقافة منفتحة لا يجوز فيها حرمان أو تفضيل أو مضايقة أحد بسبب الأصل العرقي أو لون البشرة أو الجنسية أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو العمر.
نحن جميعًا بشرًا، مرتبطون بمتعة القيادة المطلقة، لا يوجد داخل شركتنا ولا على قنوات التواصل الاجتماعي لدينا مجال للكراهية أو عدم الاحترام. ومع ذلك، فإننا نشجع الجميع على التعليق والتصرف بطريقة محترمة وودودة».
وقُبل هذا التعليق بالهجوم من قبل متابعيهم أبرزها " هتخسروا المتابعين بتوعكم، ونشر صور ترفض المثلية الجنسية». 


وعلى الجانب الآخر، دعمت شركة هيونداي هذا الفكر من خلال نشر صور لمجموعة من المثليين وهم يحملون أعلام بها ألوان الطيف، وعلقت قائلة "العالم سيكون في مكان أفضل عندما نحتفل باختلافاتنا ".

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