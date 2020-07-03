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سيارات

لأول مرة .. ظهور هيونداى توسان 2021 أثناء اختبارها | صور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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كريم عاطف

ظهرت مؤخرا عدد من الصور للسيارة هيونداي توسان 2021 الـ suv على حلبة نوربورجرينج لأول مرة أثناء اختبارها لتكشف عن نفسها.


وتقول هيونداي عن توسان 2021 إن اصوات الإطارات الذي سمعه المتواجدون في الحلبة هو ببساطة ليس نتيجة لمحاولة سيارة suv الدوران بسرعة بطيئة، حيث يحاول سائق سيارة الاختبار الانطلاق بسرعة كبيرة، ولا نتصور أن يشارك مالكي سيارة توسان في مثل هذا النشاط.


وحصلت هيونادى توسان 2021 على مصابيح بديلة في الجزء الخلفي من السيارة، في حين ستحصل توسان الجديدة على محرك Theta3 سعة 2.5 لتر من هيونداي بنظام دفع أمامي بشكل قياسي.


فلم تتغير مستويات التمويه عن اللقطات التجسسية التي ظهرت لها خلال الايام الماضية ، ولكن على العموم سيكون اداء هذه السيارة عالى جدا يعد هذه التجارب الاختبارية لها .


كما ستكشف هيونداي عن السيارة في أواخر العام الجاري، على أن تنطلق suv المحدثة كموديل عام 2021.

 

لأول مرة .. ظهور هيونداى توسان 2021 أثناء اختبارها | صور
لأول مرة .. ظهور هيونداى توسان 2021 أثناء اختبارها | صور
لأول مرة .. ظهور هيونداى توسان 2021 أثناء اختبارها | صور
لأول مرة .. ظهور هيونداى توسان 2021 أثناء اختبارها | صور
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