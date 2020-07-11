هيونداي تدخل قمر قيادة افتراضية على سياراتها

وأكدت الشرطة أنها قامت بتجهيز سيارتها i30 بمقود مزود باثنين من الشاشات التي تعمل بتكنولوجيا اللمس التي جاءت بدلا من ازارا التحكم المعتاد .





قامت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية بنشر دراسة جديدة تعتزم تطبيقها في وقت قريب أطلقت على هذه الدراسة " مستقبل قمرة القيادة في السيارة "جاءت من داخل قمرة قيادة السيارة i30كما تم تزويدها بشاشة مركزية تعمل بتكنولوجيا اللمس بالإضافة إلى مجموعة اجهزة رقمية وشاشتين صغيرتين وكشفت هوينداي عن أحدث نماذجها الإختبارية لمقصورة القيادة الإفتراضية "Virtual Cockpit" الخاصة بها.كما يمكن أن يتحكم قائد السيارة بواسطة لمسة بسيطة والهدف منها المزيد من ديناميكية التحكم في وظائف السيارة بالإضافة إلى رفع درجة سلامة القيادة عن طريق الحد من تشتيت انتباه قائد السيارةكما تعطي الشاشات استجابة لمسية لتشير لقائد السيارة استقبال النظام لضغطة الإصبعوحتى الآن، لم تصرح شركة هيونداي عن الموعد الرسمي لدخول قمرة القيادة الافتراضية في مرحلة الإنتاج القياسي.