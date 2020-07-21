شاهد.. مسابقة جديدة من هيونداي للفوز بسيارة توسان أو إلنترا 2020

أعلن وكيل هيونداي في مصر عن طرح مسابقة جديدة HyundaiHighestMileage# تتيح لعملاء هيونداي فرصة الفوز بسيارة هيونداي توسان أو النترا AD موديل 2020.





ويستطيع عملاء هيونداي المشاركة في هذه المسابقة من خلال التقاط مقطع فيديو يظهر فيه عدد الكيلومترات التي قطعتها سيارته التوسان ابتداءً من موديل 2017 والذي بدأ بيعه في ديسمبر 2015 وحتى الآن، أو سيارته الإلنترا AD ابتداءً من موديل 2017 والذي بدأ بيعة في مارس 2016 وحتى الآن. بالإضافة الى مشاركتنا بما يحب في سيارته، ثم ارسال هذا مقطع إلى الموقع الخاص بالمسابقة





وسيجري اختيار الفائز الذي قام بقيادة سيارته لأكثر عدد الكيلومترات، وسيفوز بنفس موديل سيارته اذا كانت توسان أو إلنترا AD جديدة موديل 2020 و ستبدأ هذة المسابقة من 19 يوليو 2020 وحتى 20 أغسطس 2020 وتخضع للشروط والأحكام. وسيتم إعلان إسم الفائز بالمسابقة في خلال أسبوع من نهاية المسابقة في أحتفال رسمي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.



