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سيارات

شاهد.. مسابقة جديدة من هيونداي للفوز بسيارة توسان أو إلنترا 2020

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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اشرف عطية
أعلن وكيل هيونداي في مصر عن طرح مسابقة جديدة HyundaiHighestMileage# تتيح لعملاء هيونداي فرصة الفوز بسيارة هيونداي توسان أو النترا AD موديل 2020. 

ويستطيع عملاء هيونداي المشاركة في هذه المسابقة من خلال التقاط مقطع فيديو يظهر فيه عدد الكيلومترات التي قطعتها سيارته التوسان ابتداءً من موديل 2017 والذي بدأ بيعه في ديسمبر 2015 وحتى الآن، أو سيارته الإلنترا AD ابتداءً من موديل 2017 والذي بدأ بيعة في مارس 2016 وحتى الآن. بالإضافة الى مشاركتنا بما يحب في سيارته، ثم ارسال هذا مقطع إلى الموقع الخاص بالمسابقة.

وسيجري اختيار الفائز الذي قام بقيادة سيارته لأكثر عدد الكيلومترات، وسيفوز بنفس موديل سيارته اذا كانت توسان أو إلنترا AD جديدة موديل 2020 و ستبدأ هذة المسابقة من 19 يوليو 2020 وحتى 20 أغسطس 2020 وتخضع للشروط والأحكام. وسيتم إعلان إسم الفائز بالمسابقة في خلال أسبوع من نهاية المسابقة في أحتفال رسمي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وتطرح هيونداي هذه المسابقة في إطار مبادرات عديدة وجهود بارزة تبذلها الشركة في التواصل والتفاعل الدائم مع عملائها باستخدام أحدث الوسائل ومختلف الطرق التي تمكنهم من الاقتراب أكثر والاطلاع باستمرار على المزايا الفريدة والخدمات المتميّزة التي تقدمها الشركة للعملاء.
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