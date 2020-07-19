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سيارات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية لـ هيونداي وكيا

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكد تقرير إخباري أن شركة " هيونداي موتور " وشركة  " كيا موتورز " التابعة لها شهدتا ارتفاع  كبير في الترتيب العالمي لهما من حيث مبيعات السيارات الكهربية خلال الشهور الخمسة الاولى  من عام 2020

واكدت وكالة الانباء الكورية يونهاب إنه وفقا للبيانات أحتلت " هيونداي " موتور المركز السادس من حيث مبيعات السيارات الكهربائية في الفترة من ينيار إلى نهاية مايو الماضيين


كما باعت هيونادي 26.500 سيارة كهربية بما في ذلك الموديلات الهجين خلال الشهور الخمسة بانخفاض 2 % مقارنة بـ27 ألف وارتفعت مبيعات " كيا " بنسة 16 % إلى 24.600 .

 وعند النظر إلى شركات صناعة السيارات العالمية فإنها باعة 710.100 وحدة في فترة الخمسة أشهر بانخفاض 20 % في المئة عن 891.400 وحدة قبل عام
كما تصدرت صناعة السيارات الكهربائية الامريكية تيسلا موتور المبييعات حيث باعت 125.800 سيارة بزيادة 13.3 %  من 111 ألف وحدة قبل عام


 كما أظهرت البيانات أن شركة "بي إم دبليو" احتلت المرتبة الثانية بانخفاض بنسبة 9ر1 في المئة لتسجل 50 ألف سيارة.

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