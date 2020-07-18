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سيارات

شيري تتحدى هيونداي بـ Tiggox5 ..فيديو وصور

السبت 18/يوليه/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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أماني نوار


كشفت شركة chery  الصينية مؤخرا عن سيارة كروس أوفر المميزة ورخيصة الثمن كما يتوقع لها أن تصبح أهم منافس لسيارات creta التي تنتجها هيونداي

 

واكدت شركة شيري أن سيارتها الجديدة Tiggox5 هي نسخة معدلة من سيارات  Tiggo 4 التي حققت مبيعات كبيرة في الصين وعدد من بلدان آسيا وأوروبا وإفريقيا.

 

 

 

وتحتوي هذه السيارة على تعديلات ملحوظة من حيث المظهر مقارنة بسيارات Tiggo 4 الحالية ولكن تغير فيها شكل الواجهتين الامامية والخلفية وشكل مصابيحها بالإضافة إلى تصميم ممتصات الصدمات أما الهيكل فأتي بطول 4 امتار و 35 سم كما تغير مظهر أقراص العجلات التي أصبحت أكثر عصرية ومصنوعة من الكروم المقاوم للصدأ

 

كما حصلت السيارة على مقاعد جديدة تتسع لـ 5 أشخاص وتغيير تصميم واجهة القيادة إذا زودت بشاشة جديدة تعمل باللمس بمقاس 10.25 بوصة كما تغير شكل اللوحة المثبت عليها ناقل الحركة وازرار التحكم بالسرعة فأصبحت أكثر تميزا بفضل تصميمها الذي يجمع الزجاج مع الكروم اللامع


وستطرح هذه السيارة بنوعين من المحركات، محركات اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 116 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 156 حصانا، أما أسعارها فستكون منافسة جدا تتراوح ما بين 8600 و12800 دولار.

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