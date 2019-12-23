أسعار سيارات شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم

تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.



ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.



اسعار السيارات

أسعار شيرى انفى

chery envy بسعر 175000



أسعار شيرى اريزو

شيري اريزو

arrizo 5 2020

اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئة



شيري تيجو

تيجو 4

tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة

تيجو ٢٠٢٠



تيجو 7

tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة



تيجو 8

tiggo8 بسعر 425000



تيجو 3

tiggo 3 2020 بسعر 234.000 جنيه