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سيارات

أسعار سيارات شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 04:20 م
شيري اريزو 5
شيري اريزو 5
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اشرف عطية
تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.

اسعار السيارات
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175000

أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئة

شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠

تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة

تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000

تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 234.000 جنيه
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