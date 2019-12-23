أسعار سيارات شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم

تشهد أخبار السيارات وأسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.
ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.
اسعار السيارات
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175000
أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئة
شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000
تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 234.000 جنيه
ونقدم لكم أسعار شيري في مصر اليوم.
اسعار السيارات
أسعار شيرى انفى
chery envy بسعر 175000
أسعار شيرى اريزو
شيري اريزو
arrizo 5 2020
اريزو arezo 5 تبدأ من 171000 حتى 230000 لأعلى فئة
شيري تيجو
تيجو 4
tiggo 4 تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة
تيجو ٢٠٢٠
تيجو 7
tiggo 7 تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
تيجو 8
tiggo8 بسعر 425000
تيجو 3
tiggo 3 2020 بسعر 234.000 جنيه