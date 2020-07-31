هيونداي تطلق حملتها الصيفية الخاصة بـ"كريتا" بالإمارات

أعلنت الوكيل الحصري لشركة هيونداي في الإمارات، عن إطلاق حملتها الصيفية الموسمية الخاصة المعززة بالكثير من المفاجآت.

وأوضح الوكيل أن الحملة الجديدة تتيح للعملاء اكتشاف سيارة "كريتا" الغنية بالكثير من الخصائص الفريدة، إلى جانب العديد من العروض الرائعة والمزايا المذهلة التي ستكون بانتظار المشترين.

وقدمت شركة هيونداي أثناء الفعالية موديل كريتا ، وهو إحدى سيارات الدفع الرباعي الأكثر مبيعًا ذات الخمسة مقاعد ، بقسط شهري يبدأ من 898 درهمًا، مع حصول العملاء على مزايا إضافية، تشمل عقد خدمةالصيانة لثلاث سنوات/ 50,000 كيلومتر، والمساعدة على الطريق لفترة تصل إلى 5 سنوات .

بالاضافة الى ضمان من الشركة المصنعة حتى خمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، وتأجيل الدفعة الأولى حتى خمسة أشهر.

وقال سليمان الزبن، المدير العام لشركة "هيونداي الإمارات": رغم الظروف الراهنة وما تفرضه من تحديات حول العالم، تلتزم هيونداي بتوفير أعلى مستويات الجودة وأفضل الصفقات لعملائها لتجاوز توقعاتهم.

وتابع الزبن " ويسعدنا الإعلان عن قيامنا بتوفير مجموعة من المفاجآت في هذا الموسم لدعمهم، وجعل الصيف حافلًا بالإثارة والسعادة" ، وتتمثل رؤية "هيونداي موتور" في أن تكون شريك السيارات الذي يثق به الملايين من عملائها مدى الحياة حول العالم، مع التزامها بتقديم السيارات والخدمات عالية الجودة لهم" .