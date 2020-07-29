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سيارات

رسميا.. 25 موديل كهربائي عام 2023 من BMW

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

قال أوليفر تسيبزه، الرئيس التنفيذي لشركة BMW  لصناعة السيارات الالمانية و الفاخرة ، بأن حماية المناخ تُعَدُّ واحدا من الأهداف الرئيسية للشركة ، ومن المنتظر تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة بمقدار الثلث على الأٌقل بحلول عام 2030.

وأضاف تسيبزه أن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار الثلث عبر دورة حياة السيارة بالكامل، بدءا من سلسلة التوريد ومرورا بالإنتاج ووصولا في النهاية إلى استخدام السيارة، يعني تخفيضا بمقدار 40 مليون طن في الانبعاثات الكربونية من 5ر2 مليون سيارة يتم إنتاجها سنويا.

وتابع أوليفر تسيبزه " سنقدم تقارير عاما بعد عام عن التقدم الذي سنحرزه وسنقيم أنفسنا وفقا لهذه الأهداف وهذا سيؤثر أيضا على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا ، كما إن هذا التوجه سيتم ترسيخه في كل القطاعات من الإدارة والمشتريات مرورا بالتطوير والإنتاج ووصولا إلى التسويق".

وأوضح أوليفر تسيبزه ان مكافحة التغير المناخي وتعاملنا مع الموارد سيحدد مستقبل مجتمعنا وبالتالي مستقبل مجموعة بي إم دبليو"، وقال إن هذا هو السبب في أن هذه القضايا " دخلت في صلب توجهنا المستقبلي".

وأعرب تسيبزه عن اعتقاده بأن الإنتاج يمثل أداة أساسية لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن شركته تعتمد هذا العام على الكهرباء الخضراء فقط .

وأعلن أوليفر تسيبزه ان الشركة تسعى إلى تحقيق إعادة تدوير كاملة لبطاريات الجهد العالي.يشار إلى أنه من المنتظر بحلول عام 2030 أن يتم تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل سيارة تسير في الطرق بمعدل 40% لكل كيلومتر، وتعد السيارات الكهربائية الوسيلة الأساسية في تحقيق هذا الهدف.ويسعى رئيس الشركة إلى طرح 25 موديلا كهربائيا في عام 2023، نصفها سيارات كهربائية  بالكامل .

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