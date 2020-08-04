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أخبار العالم

هل تصل لنتائج؟.. الصحة العالمية تجري محادثات مكثفة مع علماء من ووهان منشأ كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:40 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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رويترز
قالت منظمة الصحة العالمية، إن فريقها الذي يحقق في منشأ فيروس كورونا في الصين، أجرى مناقشات مكثفة مع علماء في مدينة ووهان، الذي تفشى بها الفيروس.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندميير، أن الفريق أجرى محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية وتحليلات حيوية وجينية وأبحاث تتعلق بصحة الحيوان.

ولفت إلى أن المحادثات شملت لقاءات عن طريق الفيديو مع علماء وخبراء في علم الفيروسات في ووهان.

ويترقب العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية، حيث تقول إن الفيروس جاء على الأرجح من الخفافيش، وربما كان له ناقل حيواني وسيط آخر.

ولم يكشف المتحدث تفاصيل عن تشكيل الفريق الأكبر أو موعد إرساله إلى الصين للوقوف على حقيقة الأمر هناك.
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