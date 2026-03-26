مصطفى بكري: وزير الخارجية أكد من لبنان تضامن مصر الكامل ويدعو لوقف العدوان الإسرائيلي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قد أكد خلال زيارته إلى لبنان، عن تضامن مصر الكامل مع الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن وزير الخارجية قد أكد رفض القاهرة للممارسات الإسرائيلية التي وصفها بأنها تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن وزير الخارجية دعا إلى ضرورة وقف العدوان على لبنان بشكل فوري، مع التأكيد على أهمية بسط السيادة اللبنانية على كامل أراضيه.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه بحث عبد العاطي، خلال الزيارة، سبل ومقترحات التهدئة، وآليات التحرك لوقف التصعيد الإسرائيلي، في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.