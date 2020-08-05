مراسل العربية يعجز عن الكلام بعد رؤية منزله المدمر من جراء انفجار بيروت.. فيديو

أصاب مراسل قناة " العربية" صدمة خلال نقله للأحداث الجارية واستعراضه لآثار الدمار الذى خلفه الانفجار الذى هز بيروت مساء أمس، حيث عجز المراسل عن الكلام حينما شهد على الشاشة صورًا لمنزله مدمر على الهواء مباشرة.





وقال المراسل محمود شكر، "لا أدرى ماذا أقول وأنا أشاهد البناية التي أسكن بها مدمرة على هذا الشكل، هذه الشقة استغرقت منى شهرين عمل قبل أن أسكن بها".







