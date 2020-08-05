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أخبار العالم

روسيا تدعم لبنان بجسر جوي من 5 طائرات

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 09:43 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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محمد علي
أعلنت روسيا خلال الساعات الماضية دعمها للبنان في محنته الكبيرة، وأكد ذلك الاتصال الذي أجراه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس اللبناني ميشيل عون خلال الساعات الماضية،  للإعراب عن تعازيه للشعب والحكومة في البلد العربي.

وقررت روسيا تأكيد دعمها للبنان بإعلانها إرسال أطنان من المساعدات العاجلة.




قالت وزارة الطوارئ الروسية أنها قررت إرسال 5 طائرات إلى لبنان للمساعدة في إزالة أنقاض الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت يوم أمس الثلاثاء.

كما أعلنت الوزارة إرسال متخصصين من هيئة حماية المستهلك الروسية إلى بيروت ومختبرات للكشف عن فيروس كورونا وملابس ووسائل للوقاية.
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