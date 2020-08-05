انفجار بيروت.. فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات وأطباء الطوارئ إلى لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرسال عدة أطنان من المساعدات والمعدات الطبية إلى لبنان عقب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت





وأضاف ماكرون في تغريدة على تويتر أن طواقم الطوارئ ستصل إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لتعزيز قدرة المستشفيات.





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من جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.





وأكد الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.





وأضاف أن لبنان يواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.



