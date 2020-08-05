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أخبار العالم

انفجار بيروت.. فرنسا ترسل أطنانا من المساعدات وأطباء الطوارئ إلى لبنان

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 03:30 ص
فرنسا ترسل أطنان
فرنسا ترسل أطنان من المساعدات وأطباء الطوارئ إلى لبنان
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرسال عدة أطنان من المساعدات والمعدات الطبية إلى لبنان عقب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.

وأضاف ماكرون في تغريدة على تويتر أن طواقم الطوارئ ستصل إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لتعزيز قدرة المستشفيات.

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من جهته، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.

وأكد الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.

وأضاف أن لبنان يواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 3 أيام على النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.
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