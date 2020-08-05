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أخبار العالم

لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78.. و4 آلاف مصاب

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:11 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78
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قسم الخارجي
أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 78 قتيلا، مؤكدا إصابة نحو 4 آلاف بجروح.

وأكد الوزير اللبناني في تصريحات لوكالة "رويترز" أنه لا يزال هناك العديد من المفقودين وإن الناس يسألون إدارة الطوارئ عن أحبائهم لكن عمليات البحث أثناء الليل صعبة نظرا لانقطاع الكهرباء.

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وأضاف أن لبنان يواجه كارثة حقيقية وأن الحكومة بحاجة للوقت لتقييم حجم الأضرار.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 3 أيام على النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت، بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.

فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، حالة الطوارئ تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع.
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