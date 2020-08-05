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أخبار العالم

هجوم مروع.. أول رد فعل من ترامب على انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:44 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة للحكومة اللبنانية، عقب انفجار بيروت.

وأضاف ترامب "يبدو أن ما وقع في بيروت هجوم مروع".

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كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تعازيه للشعب اللبناني بعد انفجار بيروت الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وارتفع عدد الضحايا نتيجة انفجار بيروت إلى 78 شخصًا، وتجاوز عدد المصابين حاجز الـ 2500.

وهز انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، قبل 3 أيام على النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وتفيد التقارير الواردة من بيروت، بأن الانفجار وقع في منطقة الميناء، كما أفادت تقارير غير مؤكدة بوقوع انفجار ثان.

فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، حالة الطوارئ تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى للدفاع.
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