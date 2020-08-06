«مسجد القبلتين» لماذا سمي بهذا الاسم

قال مركز الأزهر

العالمي للفتوى الإلكترونية إن مسجد القبلتين في الجهة الغربية من المدينة المُنوَّرة

بالمملكة العربية السعودية في منطقة بني سلمة على طريق خالد بن الوليد، وتحديدًا في

هضبة حرة الوبرة وتبلغ مساحة المسجد قديمًا أربعمائة وخمسة وعشرين مترًا مربعًا.

و سُمّي هذا المسجد بمسجد

القبلتين، لِما كان من تحويل القبلة فيه؛ حيث كانت قبلة المسلمين في بداية الصلاة فيه

إلى المسجد الأقصى، ثم كان التحويل في العام الثاني من الهجرة إلي المسجد الحرام.

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عن مسجد نمرة

قال مركز الأزهر العالمي

للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، إن نَمِرَةُ هي ناحيةٌ بعرفة نزل بها النبي

- صلى الله عليه وسلم-، وضُربت له بها قبةٌ، وصلى بالمسلمين الظهر والعصر في الموضع

الذي اتُخذ مسجدًا فيما بعد، وما زال المسلمون يصلون به الظهر والعصر جمعًا يوم عرفة

إلى يومِ الناس هذا.

وأضاف « مركز الأزهر» عبر

صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» أنه قيل أن نمرة هو الجبل الذي عليه نصاب الحرم عن يمينك

إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف، قال الأزرقي: حيث ضُرب لرسول الله - عليه الصلاة

والسلام- في حجة الوداع وكذلك عائشة؛ ففي حديث جابر -رضي الله عنه-: « … فَأَجَازَ

رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ

ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ

بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ …

»، [أخرجه مُسلم].