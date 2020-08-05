أفضل الدراجات النارية للفتيات في مصر ..صور

نجحت الفتيات في اثبات جدارتهن على ركوب الدراجات النارية بمهارة في الفترة الأخيرة ، لم يتوقف الأمر على القيادة فقط بل تمكن من خوض السباقات أيضا، وفي هذا التقرير نقدم أفضل 10 دراجات نارية يمكن أن تستخدمها الفتيات .
1-أورال وولف
2- هوندا نرانسالب
هي واحدة من أفضل الخيارات للفتيات وسائقي الدراجات تتميز بالسير بالطرق الوعرة، سرعتها من 150 حتى 170 كم / س ، لكن لدى هذه الدراجة عيب واحد هو ارتفاعها عن الأرض حيث يبلغ ارتفاعها 170 سم على الأرض كما ان خزان البنزين يتسع لـ17 لتر.
3-هوندا NC750H
تلك الدراجة تحبها الفتيات لأنه يوجد بها حقيبة خاصة بمستحضرات التجميل ويقع خزان الوقود في الدراجة أسفل المقعد الخلفي والحد الأقصى لسرعة 189 كم / س، وتتمكن من السير في الطرق الوعرة والجبال والشوارع العادية .
من أفضل الدراجات النارية المحببة للفتيات تتمتع بمحرك 30 حصان ووزن خفيف مما يجعلها مريحة في الركوب ومن السهل تغيير لونها لا تتجاوز 138 كجم السرعة القصوى هي 144 كم / ساعة. متوسط استهلاك الوقود - 3 لترات لكل 100 كيلومتر.
من أفضل الدراجات النارية للفتيات والمبتدئين تتميز بشكل كلاسيكي ،ومصنوعة من الكروم تترواح قوة المحرك بين 42 إلى 66 حصان وسرعتها 159 إلى 177 م /س .
6-Yamaha XV1100 Virago
تتميز هذه الدراجة بمحرك 62 حصان كما إنها مناسبة جدا للفتيات والمبتدئين ويمكنها السير في شوارع المدينة وحجم خزان الوقود 16.8 لتر فقط وتبلغ سرعتها 172 كم / س .
7-هوندا CBR 600F
محركها 102 حصان وشاسية صلب كما انها مصنوعة من الصلب الالومنيوم للخدمات الشاقة وحجم خزان الوقود 19 لتر كما أنها دراجة سباق بأمتياز .
هي دراجة نارية بامتياز لديها محرك قوي ذو اسطوانة واحدة مع تبريد سائل وحجم عمل يبلغ 250 سم مكعب مع 4 صمامات واعمدة كاملة علوية وتصل سرعته إلى 185 كم / ساعة .
9-ياماها xj6
هي مزيج من الخفة والديناميكية والراحة والقدرة على المناورة والتكلفة ، مُجهز بمموج لمستحضرات التجميل وأمتعة اليد وأشياء صغيرة أخرى الحد الأقصى للسرعة عو 220 كم / ساعة قوة المحرك 60 حصان .
10- هوندا CBF250
تبلغ قوة المحرك 22 حصانًا فقط بسرعة قصوى تبلغ 140 كم / ساعة أحادي الإطفاء الخلفي وعجلة القيادة من الالومنيوم ووزنها 175 كجم مصنوعة من الكروم .
1-أورال وولف
تعد هذه الدراجة هي الاكثر أهتماما للفتيات وتزن 249 كجم ، وتتميز هذه الدراجة بمحرك 40 حصان يقبل 21 لتر من الوقود كما يمكن أن تصل السرعة الخاصة بها 140 كم / س .
2- هوندا نرانسالب
هي واحدة من أفضل الخيارات للفتيات وسائقي الدراجات تتميز بالسير بالطرق الوعرة، سرعتها من 150 حتى 170 كم / س ، لكن لدى هذه الدراجة عيب واحد هو ارتفاعها عن الأرض حيث يبلغ ارتفاعها 170 سم على الأرض كما ان خزان البنزين يتسع لـ17 لتر.
3-هوندا NC750H
تلك الدراجة تحبها الفتيات لأنه يوجد بها حقيبة خاصة بمستحضرات التجميل ويقع خزان الوقود في الدراجة أسفل المقعد الخلفي والحد الأقصى لسرعة 189 كم / س، وتتمكن من السير في الطرق الوعرة والجبال والشوارع العادية .
Kawasaki KLX 250-4
من أفضل الدراجات النارية المحببة للفتيات تتمتع بمحرك 30 حصان ووزن خفيف مما يجعلها مريحة في الركوب ومن السهل تغيير لونها لا تتجاوز 138 كجم السرعة القصوى هي 144 كم / ساعة. متوسط استهلاك الوقود - 3 لترات لكل 100 كيلومتر.
5-SHADOW VT750C Classic
من أفضل الدراجات النارية للفتيات والمبتدئين تتميز بشكل كلاسيكي ،ومصنوعة من الكروم تترواح قوة المحرك بين 42 إلى 66 حصان وسرعتها 159 إلى 177 م /س .
6-Yamaha XV1100 Virago
تتميز هذه الدراجة بمحرك 62 حصان كما إنها مناسبة جدا للفتيات والمبتدئين ويمكنها السير في شوارع المدينة وحجم خزان الوقود 16.8 لتر فقط وتبلغ سرعتها 172 كم / س .
7-هوندا CBR 600F
محركها 102 حصان وشاسية صلب كما انها مصنوعة من الصلب الالومنيوم للخدمات الشاقة وحجم خزان الوقود 19 لتر كما أنها دراجة سباق بأمتياز .
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8-هوندا سي بي آر 250 آر
هي دراجة نارية بامتياز لديها محرك قوي ذو اسطوانة واحدة مع تبريد سائل وحجم عمل يبلغ 250 سم مكعب مع 4 صمامات واعمدة كاملة علوية وتصل سرعته إلى 185 كم / ساعة .
9-ياماها xj6
هي مزيج من الخفة والديناميكية والراحة والقدرة على المناورة والتكلفة ، مُجهز بمموج لمستحضرات التجميل وأمتعة اليد وأشياء صغيرة أخرى الحد الأقصى للسرعة عو 220 كم / ساعة قوة المحرك 60 حصان .
10- هوندا CBF250
تبلغ قوة المحرك 22 حصانًا فقط بسرعة قصوى تبلغ 140 كم / ساعة أحادي الإطفاء الخلفي وعجلة القيادة من الالومنيوم ووزنها 175 كجم مصنوعة من الكروم .