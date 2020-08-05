أفضل الدراجات النارية للفتيات في مصر ..صور

تعد هذه الدراجة هي الاكثر أهتماما للفتيات وتزن 249 كجم ، وتتميز هذه الدراجة بمحرك 40 حصان يقبل 21 لتر من الوقود كما يمكن أن تصل السرعة الخاصة بها 140 كم / س .

























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