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سيارات

للفتيات| وداعًا لزحمة المواصلات.. 6 نصائح عند تعلم قيادة الدراجات النارية

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد

يعشق معظم الافراد استقلال الدراجات النارية وخصوصًا الفتيات اللائي يحلمن بقيادة الموتوسيكل والانطلاق به للتحرر من زحمة المواصلات.


وللدرجات النارية العديد من الفوائد أبرزها حرق الدهون والحد من آلام الظهر، وتقوية جهاز المناعة.



لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري نصائح للفتيات اللائي يريدن استقلال الدراجات النارية.


1-  اختيار الدراجة المناسبة التي تتناسب مع اغراضك الشخصية.


2-  الحرص على ارتداء الخوذة باستمرار، لأن 60% من حوادث الدراجات النارية سببها عدم ارتداء الخوذة.


3-  محاولة تعليم ميكانيكا الدراجات لسهولة التعرف على الأعطال المفاجئة دون تردد.


4- الحفاظ على السلامة العامة والبعد عن المخاطرة والسير بالسرعات الزائدة التي تعرض حياتك لأخطار نحن في غنى عنها.


5- يعد ركوب الدراجات النارية طريقة رائعة للخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك، فحاولي جاهدة التجول في المناطق المختلفة واختيار الأماكن التي تتناسب مع رحلاتك للحفاظ على سلامتك وعدم تعرضك لأي اخطار مفاجئة.


6 تحتاج الدراجات النارية إلى مجهود، لذلك ينصح الخبراء بضرورة التغذية السليمة.

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