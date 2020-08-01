6 نصائح للفتيات قبل قيادة الدراجات النارية

أصبحت الفتيات الآن تعشق هواية استقلال الدراجات النارية، وخاصة الفتياتي اللاتي يحلمن بالإنطلاق وقيادة الموتوسيكل للتحرر.





وإذا كنتي ترغبين في استقلال دراجة نارية عليكي اتباع هذه النصائح .





1-يجب أن يتم التغذية السليمة لأن الدراجات النارية تحتاج إلى مجهود .





2 على الفتاة ا تتعلم الميكانيكا لسهولة التعرف على الأعطال المفاجئة دون خوف وتردد .





3-احرصي على ارتداء الخوذة باستمرار لأن 60 % من حوادث الدراجات النارية ناتجة عن عدم ارتدائها .





4-يجب الحفاظ على السلامة العامة والبعد عن المخاطرة والسير بالسرعات الزائدة التي تعرض حياتك لأخطار .





5-يجب التجول في المناطق المختلفة حيث يعتبر ركوب الدراجات النارية طريقة رائهة الخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك .





6- يجب اختيار الأماكن والطرق التي تتلاءم مع رحلاتك حتى تحافظي على سلامتك وتتجنبي تعرضك لأي أخطار مفاجئة .



