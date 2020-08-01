AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

6 نصائح للفتيات قبل قيادة الدراجات النارية

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:42 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أصبحت الفتيات الآن تعشق هواية استقلال الدراجات النارية، وخاصة الفتياتي اللاتي يحلمن بالإنطلاق وقيادة الموتوسيكل للتحرر.

وإذا كنتي ترغبين في استقلال دراجة نارية عليكي اتباع هذه النصائح .

1-يجب أن يتم التغذية السليمة لأن الدراجات النارية تحتاج إلى مجهود .

2 على الفتاة ا تتعلم الميكانيكا  لسهولة التعرف على الأعطال المفاجئة دون خوف وتردد .

3-احرصي على ارتداء الخوذة باستمرار لأن 60 % من حوادث الدراجات النارية ناتجة عن عدم ارتدائها .

4-يجب الحفاظ على السلامة العامة والبعد عن  المخاطرة والسير بالسرعات  الزائدة  التي تعرض حياتك لأخطار .

5-يجب التجول في المناطق المختلفة حيث يعتبر ركوب الدراجات النارية طريقة رائهة الخروج إلى الهواء الطلق واستكشاف الأماكن من حولك .

6- يجب اختيار الأماكن والطرق التي تتلاءم مع رحلاتك حتى تحافظي على سلامتك وتتجنبي تعرضك لأي أخطار مفاجئة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للفتيات| وداعًا لزحمة المواصلات.. 6 نصائح عند تعلم قيادة الدراجات النارية

ترشيحاتنا

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

دخل العناية المركزة | تعرف على تطورات حالة تركي آل الشيخ الصحية

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

نشرة طقس تحول صبيًا صغيرًا لنجم شهير.. فيديو

المعاملة بالمثل.. أحمد موسى يضرب بقوة ردا على قرار الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

لو أولادك مبيحبهوش.. حيل مختلفة لتقديم اللحم الضاني

لـ الأمهات.. احمي طفلك من مخاطر الإصابة بالسمنة بهذه الطرق