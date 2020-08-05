AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:12 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
أحمد هاني

يحظى الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، باهتمام كبير على كافة الأصعدة ويبحث الكثير عن مستقبله مع الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة سواء الشتوية والصيفية وسط ترقب من كبار أوروبا.

وحقق محمد صلاح مع الريدز على مدار أكثر من موسمين نجاحا كبير منذ انتقاله قادمًا من روما الإيطالي في صفقة تكلفت وقتها ما يقرب من 40 مليون يورو.

وتربط الصحافة العالمية اسم محمد صلاح بمغادرة ليفربول بعد كل موسم يحققه فيه الفرعون تفوقا لافتا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه حال نجح ريال مدريد في التخلص من جاريث بيل بسبب راتبه الكبير سيفكر في ضم صلاح.

 فرصه محمد صلاح في المشاركة مع ريال مدريد قوية لأنه يعد من أقوي لاعبين العالم في الوقت الحالي.

وسيطر اسم محمد صلاح على عناوين الصحف العالمية لمغادرة ليفربول مع كل موسم الأمر الذي جعل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يعلق على الموضوع.

وقال كلوب: "صلاح ومانى لن يرحلا عن ليفربول، لأنه ليس هناك تحدٍ أفضل من النجاح مع الريدز".

وتابع: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة يمكنها تحقيق لقب مسابقة الدورى 6 أو 7 مرات خلال 15 عامًا فقط، لكن المثير أن تحقق هذا الإنجاز فى إنجلترا.. نحن نخطط لأن يقول اللاعبون إن أفضل خطوة فى حياتهم كانت الانتقال إلى ليفربول".

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، فإنه يتعين على ريال مدريد دفع مبلغ 148 مليون يورو نحو 160 مليون دولار، وهي قيمة فسخ عقد صلاح مع فريقه ليفربول وهو نفس السيناريو حال الانتقال إلى برشلونة

ويسعى النادي الإسباني لبيع الويلزي غاريث بيل خلال فترة الصيف، والتعاقد مع بديل هجومي يستطيع تسجيل الأهداف.

وحصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التغلب على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة في الصدارة.

ويدور تفكير اخر داخل ذهن محمد صلاح وهو البقاء داخل جدران الأنفيلد ومواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول فى ظل التناغم الذي يعيشه في الوقت الحالي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلوب يتمسك بضم فيرنر إلى ليفربول خلال ميركاتو الصيف

ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم ريال مدريد

فى ذكرى ميلاد صانع ثورة ليفربول الحديثة.. تعرف على أشهر كذبة بتاريخ يورجن كلوب

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. يورجن كلوب: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

هل يضحي صلاح بكتابة التاريخ مع ليفربول مقابل مجد ريال مدريد .. تطورات انتقال الفرعون إلى الميرنجي

وكيل إسباني يكشف حقيقة اقتراب توقيع ريال مدريد مع محمد صلاح|خاص

ترشيحاتنا

ليس له علاج.. تفاصيل مرض محمود ياسين الذي كشفت عنه زوجته؟

عداد كورونا | 123 إصابة جديدة و18 وفاة .. و 47182 متعافيا

خالد الغندور: كل اللي محتاجه هو الدعاء لي بالشفاء

قطر تواصل دعم الإرهاب وتتورط في تمويل حزب الله وسط مطالب دولية باتخاذ إجراءات ضدها

صاحب الشقة وليس مالك العقار.. مفاجأة بشأن المسؤول عن التصالح في مخالفات البناء

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

AdvertisementS

هيدرسفيلد يصدم الاهلي بمفاجأة مدوية في ملف رمضان صبحي| تفاصيل

خالد الغندور: كل اللي محتاجه هو الدعاء لي بالشفاء

سيف زاهر يشيد بـ الخطيب ويعتذر لجمهور الأهلي على موقفه في أزمة عاشور

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

قرار جديد من الخطيب لقطاع الناشئين وتشكيل لجنة المواهب بالأهلي

الاهلي عرض 52 مليونا| بيراميدز يتواصل مع ادارة هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بـ105 ملايين جنيه

رئيس النصر السعودي يكشف حقيقة التفاوض مع الأهلي لـ ضم كهربا

نشرة الرياضة| سبب هجوم حسام عاشور على الاهلي.. انسحاب محامي الزمالك من قضية نادي القرن ..شرط لتخفيف عقوبة كهربا

لوك إيميل لـ صدى البلد: لم أصف جماهير يانج أفريكانز بـ"القردة"| ولا منافس لـ الأهلي على الدوري

أزمة في دفاع الأهلي قبل مواجهة إنبي

هيثم سليمان طبيب إيفرتون: أتمنى نقل خبراتي إلى بلدي.. مستشفيات ألمانيا ليست الأفضل لعلاج اللاعبين المصريين.. وهذا سر تغلب محمد صلاح على إصابة الكتف.. حوار

هل تؤثر إصابة الكتف على محمد صلاح طول مسيرته؟ طبيب إيفرتون يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. الكشف عن تويوتا برادو 2021.. صور

كاتي بيري تتصدر غلاف بيبول في شهور حملها.. صور

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة