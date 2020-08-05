3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

يحظى الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، باهتمام كبير على كافة الأصعدة ويبحث الكثير عن مستقبله مع الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة سواء الشتوية والصيفية وسط ترقب من كبار أوروبا.





وحقق محمد صلاح مع الريدز على مدار أكثر من موسمين نجاحا كبير منذ انتقاله قادمًا من روما الإيطالي في صفقة تكلفت وقتها ما يقرب من 40 مليون يورو.





وتربط الصحافة العالمية اسم محمد صلاح بمغادرة ليفربول بعد كل موسم يحققه فيه الفرعون تفوقا لافتا.





وأشارت تقارير صحفية إلى أنه حال نجح ريال مدريد في التخلص من جاريث بيل بسبب راتبه الكبير سيفكر في ضم صلاح.





فرصه محمد صلاح في المشاركة مع ريال مدريد قوية لأنه يعد من أقوي لاعبين العالم في الوقت الحالي.





وسيطر اسم محمد صلاح على عناوين الصحف العالمية لمغادرة ليفربول مع كل موسم الأمر الذي جعل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يعلق على الموضوع.





وقال كلوب: "صلاح ومانى لن يرحلا عن ليفربول، لأنه ليس هناك تحدٍ أفضل من النجاح مع الريدز".





وتابع: "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة يمكنها تحقيق لقب مسابقة الدورى 6 أو 7 مرات خلال 15 عامًا فقط، لكن المثير أن تحقق هذا الإنجاز فى إنجلترا.. نحن نخطط لأن يقول اللاعبون إن أفضل خطوة فى حياتهم كانت الانتقال إلى ليفربول".





ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، فإنه يتعين على ريال مدريد دفع مبلغ 148 مليون يورو نحو 160 مليون دولار، وهي قيمة فسخ عقد صلاح مع فريقه ليفربول وهو نفس السيناريو حال الانتقال إلى برشلونة





ويسعى النادي الإسباني لبيع الويلزي غاريث بيل خلال فترة الصيف، والتعاقد مع بديل هجومي يستطيع تسجيل الأهداف.



وحصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التغلب على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة في الصدارة.







ويدور تفكير اخر داخل ذهن محمد صلاح وهو البقاء داخل جدران الأنفيلد ومواصلة كتابة التاريخ مع ليفربول فى ظل التناغم الذي يعيشه في الوقت الحالي.