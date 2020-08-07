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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على أرضية ملعب "الاتحاد"، المقرر لها، اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة اليوم الجمعة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، دون حضور جماهير بسبب تداعيات كورونا التي أصابت العالم.

ستُذاع مباراة مان سيتي ضد ريال مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

والتقى ريال مدريد مع السيتي في 5 مواجهات سابقة، أولها كانت في دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2012، والمرة الثانية كانت في نصف نهائي ذات البطولة عام 2016.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة مانشستر سيتي في دوري الأبطال القائد سيرخيو راموس للإيقاف، وبراهيم دياز للإصابة.
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