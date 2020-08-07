فورد توقف إنتاج سيارتها فيوجن رسميا

أعلنت عملاق السيارات الأمريكية فورد عن إيقاف سيارة فورد فيوجن سيدان رسميا ، حيث خرجت آخر نسخة من مصنعها في المكسيك في 31 يوليو الماضي .

وقالت فورد سابقا أن إنتاج فيوجن سيتوقف في 21 يوليو ولكن تأخر الموعد قليلا مؤكدا ان وقف إنتاجها ياتي ضمن خطتها للتركيز على الطرازات الأكثر شعبية مثل برونكو واكسبلورر وغيرهم .





ولم يطل هذا القرار فيوجن فقط بل اوقفت فورد كل من فيستا وفوكس وتوروس في سوقها المحلي والجدير بالذكر أن فورد كشفت عن الجيل الاول من فيوجن في عام 2006 ، حيث اطلقت الجيل الثناي والحالي عام 2013 ، وكانت فورد تقوم يتصنيع شفقيقة فيوجن في مصنعها بالمكسيك أيضا ولكن توقف إنتاجها هي الاخري.

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يذكر أن شركة فورد الامريكية كشفت عن الجيل الجديد من طراز برونكو 2021 بنسختين الاولى كلاسيكية بباين والثانية عائلية بأربعة أبواب لتصبح حديث عشاق السيارات القوية المخصصة لقهر الطرق الوعرة، و وظهرت السيارة بتصميم جديد كليا بعد ما قررت الشركة الامريكية أن تصنع سيارة قوية تصلح لأن تكون عائلية











