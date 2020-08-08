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أخبار العالم

قتلة الحريري وإسرائيل المستفيدون من الانفجار.. كاتب سعودي يحذر من حرب أهلية فى لبنان

السبت 08/أغسطس/2020 - 09:23 ص
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
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مـيـس رضـا

حذر الكاتب السعودي منذر آل الشيخ مبارك من دخول لبنان فى حرب أهلية إذا لم يكن هناك تدخل دولي عبر تحقيق أممى.


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وأوضح "مبارك"، فى تصريحات لـ صدى البلد"، أن حزب الله سبق وأن جر لبنان لما هو أكبر من ذلك فى 2006  بفرض سيادته عليه ووضعه أيضًا تحت السيادة الخارجية لإيران كما فعل فى بلدان أخرى، محذرًا من تأخر تحقيق دولى شفاف، ومشددًا على أن ضرورة أن يكون التحقيق متبوع بقرار نزع لسلاح حزب الله وإلا ستبقى لبنان على وضعها المأساوى.


ولفت الكاتب السعودي إلى أن المستفيد الأول من إنفجار بيروت والنكبة التى حلت على الشعب هم قتلة الحريري وإسرائيل.

 

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يذكر أن بعض الاختصاصيين قدروا الخسائر المادية في العاصمة بأكثر من 15 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي خسائر انفجار مستودع ميناء بيروت المؤمن عليها، بحسب مصادر في قطاع التأمين، نحو ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يوازي الخسائر المؤمن عليها في انفجار بميناء تيانجين الصيني في 2015.

 

وقتل الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء، وهو الأكبر في تاريخ بيروت، 154 شخصا ودمر قطاعا عريضا من المدينة وأحدث هزات أرضية في أرجاء المنطقة.

 

فيما حذرت هيئات تابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية في لبنان في أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي.

 

وكان لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية متفاقمة قبل الانفجار الذي خلف 154 قتيلا على الأقل، علاوة على 5 آلاف مصاب و300 ألف مشرد.

 

وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن الانفجار سيعوق وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية إلى المدينة عبر الميناء كما سيعطل وصول البضائع الأساسية الأمر الذي سيقود إلى ارتفاع سريع في الأسعار.

 

أما منظمة الصحة العالمية فحذرت من تأثير الدمار الذي لحق بالقطاع الصحي في البلاد ما أدى إلى خروج 3 مستشفيات في بيروت من الخدمة.

 

في الوقت نفسه، رفض الرئيس اللبناني ميشال عون الدعوات لإجراء تحقيق دولي في أسباب الانفجار. وقال إن السلطات اللبنانية ستحقق بنفسها لتعرف ما إذا كان الانفجار مدبرا أم لا.

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