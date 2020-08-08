محمد الباز يوضح هل تورط حزب الله في تفجير مرفأ لبنان؟.. فيديو

قال الإعلامي محمد الباز، إن الخسائر الأولية للإنفجار مرفأ بيروت تتراوح من 10 إلى 15 مليار دولار، مشيرا إلى أن الرئيس اللبناني ميشيل عون أشار إلى وجود تدخل خارجي في انفجار المرفأ، وأن هناك احتمالان لسبب الانفجار إما نتيجة إهمال، أو تدخل خارجي بواسطة صاروخ أو قنبلة.





كما استعرض "الباز" خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار" فيديو يشير إلى وجود طائرة في سماء لبنان قبل الإنفجار، متابعا: اشير بالاتهام إلى دولة إيران حيث أتوقع أنها قد تكون السبب في هذا الانفجار.





وفيما يخض دخول نترات الأمونيوم إلى لبنان، أوضح أن، "جورجيا من الدول الأساسية في تصنيع نترات الأمونيوم، كما تم صفقة بمقتضاها تم شراء 2750 طن نترات أمونيوم منها وكانت متجهة إلى موزمبيق، معقبا: السفينة توقفت في مرفأ بيروت نتيجة حدوث عطل، وظهر إشكال قانوني بين مجموعه على هذه السفينة، وذهبت القضية إلى قاضي الأمور المستعجلة، وبدوره أصدر قرار بتخزين الشحنة في مكان مناسب، ثم نقلت لعنبر 12 من بوابة فاطمة في مرفأ بيروت، لافتا إلى أن تلك البوابة يسيطر عليها حزب الله.





وأشار إلى أن مدير مرفأ بيروت بدأ يكلم قاضي الأمور المستعجلة بشأن شحنة نترات الأمونيوم ولكنه لم يرد، متابعا: حدثت غارة على عنبر 5 الذي كان يحنل شحنة إسلحة، وبناء عليه أدى ذلك لإنفجار نترات الأمونيوم نتيجة تخزين طاقة.



كما نفى حسن نصرالله الأقاويل التي وجهت إلى الحزب حول الإنفجار ورفض تفنيد الاتهامات.