هل يشترط إقامة الصلاة عند أدائها بالمنزل؟.. البحوث الإسلامية يجيب

وأضاف "جبر"، في لقائه بإحدى الفضائيات ، أن إقامة الصلاة تكون فى جماعة والسعى عند سماع الأذان للمسجد وتساوى الصفوف وتسد الفرج وتتابع الإمام وتأمن خلفه فكل ذلك إقامة صلاة، منوها بأن الله لو أمر المسلمين بأداء الصلاة لكان ذلك إباحة لعدم الذهاب للمساجد والصلاة فى البيت دائما.





إقامة الصلاة مستحبة





بينما أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قائلًا "إذا كان الإنسان يصلى فى المنزل فيستحب أن يقيم الصلاة فهى سُنة ولكنها ليست فرضًا أو واجبًا، ولكن إن نسى ولم يقم الصلاة فلا يأثم شرعًا ولا تكون الصلاة باطلة بل الصلاة تكون صحيحة ولا شيء فى ذلك".



