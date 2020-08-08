مصطفى علوش: الشعب اللبناني يصب غضبه على البرلمان





وأضاف، علوش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم،أنه منذ أكتوبر الماضى أصبح واضحا رفض الشعب اللبنانى لكل الطبقة السياسية الموجود، مؤكدا أن كارثة مرفأ بيروت نتيجة طبيعية لفشل النظام السياسى حتى فى توفير الأمن على أقصى تقدير.





وأكد مصطفى علوش، أن البرلمان اللبناني أصبح لا يعبر إلا عن 60% من الشعب، وبعد سلسلة الأزمات الأخيرة أصبح الشعب ككل يصب غضبه على البرلمان.





وكان حسن دياب رئيس وزراء لبنان قد دعا كافة الأطراف السياسية للاتفاق على المرحلة المقبلة، و انتخابات برلمانية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة.







قال مصطفى علوش قيادي بتيار المستقبل اللبناني، أن الشارع اللبنانى يشعر بالغضب من الطبقة السياسية منذ سنوات طويلة، وكان يعبر عنها بطرق مختلفة.