AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفى علوش: الشعب اللبناني يصب غضبه على البرلمان

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:05 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال مصطفى علوش قيادي بتيار المستقبل اللبناني، أن الشارع اللبنانى يشعر بالغضب من الطبقة السياسية منذ سنوات طويلة، وكان يعبر عنها بطرق مختلفة.

وأضاف، علوش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم،أنه منذ أكتوبر الماضى أصبح واضحا رفض الشعب اللبنانى لكل الطبقة السياسية الموجود، مؤكدا أن كارثة مرفأ بيروت نتيجة طبيعية لفشل النظام السياسى حتى فى توفير الأمن على أقصى تقدير.

وأكد مصطفى علوش، أن البرلمان اللبناني أصبح لا يعبر إلا عن 60% من الشعب، وبعد سلسلة الأزمات الأخيرة أصبح الشعب ككل يصب غضبه على البرلمان.

وكان حسن دياب رئيس وزراء لبنان قد دعا كافة الأطراف السياسية للاتفاق على المرحلة المقبلة، وانتخابات برلمانية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فؤاد السنيورة: الشعب اللبناني يشعر بإزدراء المسئولين له.. فيديو

رئيس الحكومة اللبنانية: الانتخابات النيابية المبكرة الحل للخروج من الأزمة الحالية

دعا إلى انتخابات مبكرة.. دياب: لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية

لن نقبل بهذا الوضع.. وزير العدل اللبناني السابق: الدعوة لانتخابات مبكرة غير كاف

باكيا..رئيس الحكومة اللبنانية يدعو لانتخابات نيابية مبكرة.. فيديو

انفجار بيروت.. كاتب لبناني: نرغب في لجنة تحقيق دولية.. فيديو

ترشيحاتنا

كدمات في الجسم... العثور على جثة سيدة ثلاثينية داخل صندوق قمامة بالإسكندرية

وزارة البترول: البحر المتوسط مكمن غاز عالمي

مرصد الإفتاء يدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية بالصومال

أعز أصحاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية فى المصيف.. شاهد

العمر كله يا حبيبى.. فاتن موسى تحتفل بعيد ميلاد زوجها مصطفى فهمي بإطلالة ساحرة.. شاهد

ديلي ستار: كويكب مدمر يقترب من الأرض الشهر المقبل.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال .. بوسي تتألق على إنستجرام في أحدث ظهور

بعد زواجها.. شاهد أجمل إطلالات هند عبد الحليم

بإطلالة كلاسيكية.. إيمي طلعت زكريا بلوك جذاب.. شاهد