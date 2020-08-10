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وليد توفيق: مصر بها 100 مليون نسمة وحلت مشكلة الكهرباء في عامين وإحنا 4 مليون ونعاني منذ 30 عاما

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:24 م
وليد توفيق
وليد توفيق
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هاني حسين
قال الفنان وليد توفيق، إنه عاش الحرب اللبنانية والقصف الإسرائيلي ولكن ما حدث في مرفأ بيروت زلزال لم نشهده مسبقا.

وقال وليد توفيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "عيني بكت عندما رأيت كارثة انفجار مرفأ بيروت ".

وأضاف وليد توفيق، "مصر بها 100 مليون نسمة وحلت مشكلة الكهرباء في عامين، ولبنان به 4 ملايين نسمة ونعاني من مشكلة الكهرباء منذ 30 سنة".

وأضاف وليد توفيق "يجب محاسبة كل المسئولين عن الدمار الذي شهده لبنان ".

ولفت وليد توفيق "يجب القضاء على الانقسام المذهبي والطائفي داخل لبنان ولبنان خرجت من حرب أهلية لا نرغب في العودة إليها مرة أخرى".

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