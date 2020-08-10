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من يحكم لبنان بعد استقالة الحكومة؟.. وزيرة دفاع لبنان المستقيلة تجيب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:08 م
مظاهرات لبنان
مظاهرات لبنان
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عادل نصار
تمنت زينة عكر وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، الأفضل لدولة لبنان بعد تقديم الحكومة اللبنانية الاستقالة عقب انفجار مرفأ بيروت الضخمة.

وأضافت عكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، "نحن في ظروف صعبة ونتمنى أن تنجح الحكومة القادمة، ومستمرون في العمل كحكومة تصريف أعمال". 

وتابعت زينة عكر وزيرة الدفاع اللبنانية المستقيلة، أنه ننتظر نتائج التحقيق حتى نعرف من تسبب في انفجار مرفأ بيروت الضخم، مؤكدة أن كل يوم في استدعاء جديدة وكلها سرية في الداخل والخارج.

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