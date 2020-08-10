أسامة كمال: هناك مستفيدون مما يحدث في لبنان

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن هناك مستفيدين مما يحدث في لبنان، وخاصة انفجار مرفأ بيروت الضخم، مشيرا إلى أن الكثيرين يعبرون عن رأيهم المماثل لرأيي الشخصي وهناك مستفيد مما يحدث.





وأضاف كمال، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أنه :"في ناس مستفيدة من اللي حصل للبنان وفكرة بديل لميناء بيروت يجعلنا نتساءل عن المستفيد الحقيقي لما يحدث"، لافتا إلى أن :"إيران اللي هي جزء كبير من مشكلة لبنان قالت النهاردة إن فيه أطراف بتحاول تستغل انفجار مرفأ بيروت لتحقيق أهداف سياسية ودة غير مقبول".





وتابع مقدم برنامج "90 دقيقة"، أنه :"متحدث الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال : الحادث كان كبير، وطبيعي أن الناس تستاء وتكون له تداعيات، لكن من غير المقبول أن بعض الأفراد والمجموعات والدول تحاول تهللي الحادثة ذريعة لتحقيق أهداف وأغراض سياسية بتحريض من الخارج".





وفي السياق نفسه علق الإعلامي على استقالة الحكومة اللبنانية، قائلا :"عاشت لبنان".



