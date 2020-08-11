فطريات الأظافر.. 10 أسباب وأعراض غير متوقعة.. وعلاجها

فطريات الأظافر هي تغيير بلون الأظافر بالاضافة لزيادة سماكة الظفر وتصيب الفطريات أظافر اليد والقدم وتنتقل هذه الفطريات بسبب العدوى لذلك يجب عدم ارتداء جوارب وأحذية شخص آخر .
وكشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعنايو بالبشرة عن أعراض الإصابة بالفطريات :
- تحول لون الظفر للأصفر .
- ظهور بقع بيضاء اللون على الأظافر .
- احتمال وجود ألم .
- رائحة كريهة تفوح من الظفر .
- تشقق الظفر وسهولة كسره .
وتابعت أخصائية التجميل أن أسباب الإصابة بالفطريات :
- ارتداء جوارب وأحذية شخص آخر .
- استخدام مقص أظافر لشخص آخر ، مبرد الأظافر .
- تركيب الأظافر الاصطناعية بشكل مستمر .
- جفاف الجلد حول الظفر .
- تعرق القدم وعدم الاعتناء بتنظيف الاقدام والأطافر بشكل جيد .
- بعض الأمراض مثل قلة المناعة ، السكري .
وأردفت أن علاج فطريات الأظافر يتطلب :
- تطبيق بودرة وكريم مضاد للفطريات ، بالاضافة لأدوية مضادة للفطريات .
- تهوية المنطقة المصابة جيدًا .
وكشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعنايو بالبشرة عن أعراض الإصابة بالفطريات :
- تحول لون الظفر للأصفر .
- ظهور بقع بيضاء اللون على الأظافر .
- احتمال وجود ألم .
- رائحة كريهة تفوح من الظفر .
- تشقق الظفر وسهولة كسره .
وتابعت أخصائية التجميل أن أسباب الإصابة بالفطريات :
- ارتداء جوارب وأحذية شخص آخر .
- استخدام مقص أظافر لشخص آخر ، مبرد الأظافر .
- تركيب الأظافر الاصطناعية بشكل مستمر .
- جفاف الجلد حول الظفر .
- تعرق القدم وعدم الاعتناء بتنظيف الاقدام والأطافر بشكل جيد .
- بعض الأمراض مثل قلة المناعة ، السكري .
وأردفت أن علاج فطريات الأظافر يتطلب :
- تطبيق بودرة وكريم مضاد للفطريات ، بالاضافة لأدوية مضادة للفطريات .
- تهوية المنطقة المصابة جيدًا .