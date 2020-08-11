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مرأة

فطريات الأظافر.. 10 أسباب وأعراض غير متوقعة.. وعلاجها

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
فطريات الأظافر هي تغيير بلون الأظافر بالاضافة لزيادة سماكة الظفر وتصيب الفطريات أظافر اليد والقدم وتنتقل هذه الفطريات بسبب العدوى لذلك يجب عدم ارتداء جوارب وأحذية شخص آخر .

وكشفت دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعنايو بالبشرة عن أعراض الإصابة بالفطريات :

- تحول لون الظفر للأصفر .
- ظهور بقع بيضاء اللون على الأظافر .
- احتمال وجود ألم .
- رائحة كريهة تفوح من الظفر .
- تشقق الظفر وسهولة كسره .

وتابعت أخصائية التجميل أن أسباب الإصابة بالفطريات :

- ارتداء جوارب وأحذية شخص آخر .
- استخدام مقص أظافر لشخص آخر ، مبرد الأظافر .
- تركيب الأظافر الاصطناعية بشكل مستمر .
- جفاف الجلد حول الظفر .
- تعرق القدم وعدم الاعتناء بتنظيف الاقدام والأطافر بشكل جيد .
- بعض الأمراض مثل قلة المناعة ، السكري .

وأردفت أن علاج فطريات الأظافر يتطلب :

- تطبيق بودرة وكريم مضاد للفطريات ، بالاضافة لأدوية مضادة للفطريات .

- تهوية المنطقة المصابة جيدًا .
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