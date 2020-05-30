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مرأة

هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات

السبت 30/مايو/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا علي صفحته الشخصية وموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " منشورا عن الاخطاء التي يرتكبها البعض والتي تنقل الفيروسات والبكتيريا.

وكتي الناظر " ونحن نتحدث عن العناية بالصحة العامة والوقاية من الامراض بصفة عامة، غير كورونا، 
هناك اخطاء شائعة يرتكبها البعض دون ان يدري وتسبب مشاكل صحية ايضا، واليوم اخترت اثنين من اشهر هذه الأخطاء"

وأضاف: الاولي وهي عدم قيام الانسان بازالة وتنظيف الفرشاة من الشعر المحشور بين أسنانها اولا باول بعد التمشيط وذلك لان الشعر قد يحتوي علي انواع من الميكروبات الضارة سواء فطريات او فيروسات او بكتيريا وبقاء الشعر فترة بالفرشاة يؤدي الي تحولها لمزرعة لنمو وتكاثر  تلك الميكروبات  وانتشارها وانتقالها مرة اخري لنفس الشخص او لآخرين لذلك يجب التخلص تماما من اي شعر بالفرشاة مباشرة بعد الانتهاء من التمشيط وغسلها جيدا بالماء والصابون.

واوضح :اما الخطأ الثاني الشائع هو عدم تجميع بقايا الاظافر بعد قصها والتخلص منها بطريقة آمنة فتلك البقايا العضوية قد تحمل ايضا ميكروبات لو تركت علي الارض قد تنتقل لآخرين كما انها قد تسبب جروحا لهم يعقبها تلوث ميكروبي لهذا يجب الحرص علي تجميع بقايا قص الاظافر للكبار والصغار والتخلص منهم بطريقة آمنه ويفضل القائها في المرحاض (التواليت ) وليس في سلة المهملات حفاظا علي الصحة العامة.
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