هاني الناظر: فرشاة الشعر وبقايا الأظافر منبع للبكتيريا والفيروسات

وكتي الناظر " ونحن نتحدث عن العناية بالصحة العامة والوقاية من الامراض بصفة عامة، غير كورونا،

هناك اخطاء شائعة يرتكبها البعض دون ان يدري وتسبب مشاكل صحية ايضا، واليوم اخترت اثنين من اشهر هذه الأخطاء"





وأضاف: الاولي وهي عدم قيام الانسان بازالة وتنظيف الفرشاة من الشعر المحشور بين أسنانها اولا باول بعد التمشيط وذلك لان الشعر قد يحتوي علي انواع من الميكروبات الضارة سواء فطريات او فيروسات او بكتيريا وبقاء الشعر فترة بالفرشاة يؤدي الي تحولها لمزرعة لنمو وتكاثر تلك الميكروبات وانتشارها وانتقالها مرة اخري لنفس الشخص او لآخرين لذلك يجب التخلص تماما من اي شعر بالفرشاة مباشرة بعد الانتهاء من التمشيط وغسلها جيدا بالماء والصابون.



