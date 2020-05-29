عالم فيروسات: مخاوف من موجة جديدة لكورونا بعد فتح مجالات الحياة .. فيديو

قال عالم الفيروسات الدكتور يحيى مكي والمستشار بوزارة الصحة الفرنسية، إنه لابد من رفع الحجر الصحي لكي تعود الحياة وعجلة الإنتاج حتى لا يدمر الإنسان.





مضيفا أن هناك قيودا لهذا الأمر لان هناك عددا كبيرا من الاشخاص حاملون للفيروس دون أن يشعروا وهذا هو الخطر الكبير والذي ينذر بحدوث موجة ثانية للفيروس المستجد.





وأضاف مكي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حصاد الأسبوع»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، أنه علينا الحذر واستعمال القناع وتنظيف الأيدي والالتزام بالمسافات التباعد الاجتماعي.





وأكد المستشار بوزارة الصحة الفرنسية، أن جعل الله عز وجل في الإنسان جهاز المناعة، وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة الانسان يتقبل فيروسات وجهاز المناعة بفضل الله يحميه منها.





وأنهى عالم الفيروسات، المداخلة قائلا :«أهم شيء للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد استخدام الكمامة والتباعد الاجتماعي».