تفاصيل عزل قريتين بالمنوفية بسبب ارتفاع إصابات كورونا

كشف معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، تفاصيل عزل قريتي كفر السنابسة وشنتنا الحجر التابعتين لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.





وأكد حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر شاشة «أم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، أنه تقرر عزل هاتين القريتين بعد زيادة عدد الاصابات بفيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد داخلهم، مضيفا أن قرار العزل جاء كإجراء وقائي احترازي لحماية أهل تلك القرى.





وأوضح المتحدث باسم محافظة المنوفية، أن هناك وعيا كبيرا في القريتين ونسبة التعليم مرتفعة بين أهالي القرية، ومدركين لخطورة الوضع، مشيرا إلى أن الوحدة الصحية التابعة للقريتين تتابع حالة أهالي القريتين الصحية.