قطع الكهرباء بدمياط غدا .. اعرف المناطق وموعد عودة التيار

أعلنت شركة قطاع كهرباء دمياط ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بدمياط والقرى التابعة لها، لإجراء صيانة دورية للمحولات، غدا الجمعة.

أوضحت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم ، أن مناطق الفصل تشمل شارع الكلية والحربي وامتداد جامع موسى، وذلك من الثامنة صباحًا وحتى الانتهاء من الأعمال.





أقرأ أيضا:

تستوعب 10 آلاف طالب.. جامعة دمياط تتسلم 30 مدرجا و40 قاعة من المقاولون العرب| صور

وجاء في البيان ،أن انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المناطق نتيجة لعطل في الكابلات الرئيسية والتى ستوثر بشكل كبير في انقطاع التيار الكهربائي عن تلك المناطق لبضع ساعات ولحين تصليح وصيانة العطل.

وأهابت الشركة بالمواطنين الاستعداد للتعامل مع آثار الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهرى وان الصيانة ستستمر بضع ساعات وسيعود التيار الكهربائي.