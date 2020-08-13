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تعليم

تستوعب 10 آلاف طالب.. جامعة دمياط تتسلم 30 مدرجا و40 قاعة من المقاولون العرب| صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:29 م
جامعة دمياط
جامعة دمياط
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زينب الزغبي
قال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعه دمياط ، إنه تم تشكيل لجنة لاستلام منشآت المرحلة الثانية من مجمع المدرجات وقاعات الدراسة من شركة المقاولون العرب، برئاسة الدكتور حاتم إدريس عميد كلية الفنون التطبيقية، وتتضمن اللجنة عددا من أساتذة كلية الهندسة بجامعتى دمياط و المنصورة، و أمين عام الجامعة و مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة وغيرهم من المختصين.


وأشار رئيس الجامعه إلى ان المرحلة الاولى  تشتمل على ١٢ مدرجا بسعة ٤٠٠ طالب و١٨ مدرجا بسعة ٢٥٠ طالبا و٤٠ قاعة بسعة ٧٥ طالبا، بإجمالي استيعاب أكثر من عشرة آلاف طالب يدرسون فى نفس الوقت، بالإضافة إلى ٤٠ غرفة لإدارة العملية التعليمية بمجمع المدرجات والقاعات.

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وأوضح، أن اللجنة تسلمت منشآت المرحلة الثانية فيما يعد إضافة مميزة للأماكن المخصصة للعملية التعليمية بجامعة دمياط بزيادة مقدارها 100٪، و يعتبر ذلك تطويرا فارقا و إضافة مؤثرة فى منشآت جامعة دمياط المخصصة للعملية التعليمية.

وأضاف انه تم تجهيز هذه الأماكن بالوسائل و الأجهزة التعليمية الحديثة و التكنولوجية و بالأثاث المناسب من بنشات و كراسى تعليمية و غيرها، تمهيدًا لدخولها المنظومة التعليمية اعتبارا من العام الدراسى الجديد.
تستوعب 10 آلاف طالب.. جامعة دمياط تتسلم 30 مدرجا و40 قاعة من المقاولون العرب| صور
تستوعب 10 آلاف طالب.. جامعة دمياط تتسلم 30 مدرجا و40 قاعة من المقاولون العرب| صور
تستوعب 10 آلاف طالب.. جامعة دمياط تتسلم 30 مدرجا و40 قاعة من المقاولون العرب| صور
تستوعب 10 آلاف طالب.. جامعة دمياط تتسلم 30 مدرجا و40 قاعة من المقاولون العرب| صور
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