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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام

القطاع الخاص
القطاع الخاص
عبد العزيز جمال

أعلنت الحكومة رسميا عن إجازتي رأس السنة الهجرية و30 يونيو لموظفي القطاع الخاص ، حيث يستمتع الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص بـ 6 أيام إجازة.

وأعلن وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الإثنين، عن إصدار قرار رسمي بمنح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازتين رسميتين مدفوعتي الأجر خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأوضح الوزير أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 سيكون إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447، بدلًا من التاريخ الهجري الفعلي لأول شهر المحرم، والذي سيتم تحديده بناءً على الرؤية الشرعية المنتظرة لهلال الشهر الهجري الجديد، وبذلك يستمتع الموظفون بـ 3 أيام إجازة وهي الخميس والجمعة والسبت.

إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الخميس 3 يوليو

كما أعلن وزير العمل أن يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 سيكون أيضًا إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثنين الموافق 30 يونيو، وذلك في إطار سياسة الدولة بتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية، وترحيلها إلى يوم الخميس لتتصل بعطلة نهاية الأسبوع حيثما أمكن ذلك، و بذلك يستمتع الموظفون أيضا بـ 3 أيام إجازة وهي الخميس والجمعة والسبت.

أجر مضاعف للعاملين حال التشغيل في الإجازات

وأكدت وزارة العمل أن العامل الذي يتطلب عمله الحضور في يومي الإجازة (26 يونيو أو 3 يوليو) يستحق أجرًا مضاعفًا، حيث يحصل بالإضافة إلى أجره الأساسي عن اليوم، على مثلي هذا الأجر نظير العمل خلال العطلة الرسمية، وفقًا لما تنص عليه أحكام قانون العمل المعمول به.

كما شددت الوزارة على أن الإجازة المعلنة إجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تُخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية للعامل، وتُحتسب ضمن الأجر الشهري دون انتقاص.

توحيد الإجازات الرسمية وتعميم أحكام القرار

وأوضحت وزارة العمل أن قرارات الإجازات الرسمية تأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد العطلات الرسمية بين جميع العاملين بالدولة قدر الإمكان، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك تعزيزًا للبعد الاجتماعي والوطني لهذه المناسبات الدينية والقومية.

وقد أصدرت الوزارة كتابين دوريين رقم 11 و12 لسنة 2025، تضمنا تفصيلًا لأحكام الإجازات الخاصة برأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو، وتم توجيه رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، وكذلك مديري مديريات العمل بالمحافظات، للعمل بموجب هذه التوجيهات ونشرها في مواقع العمل والإنتاج.

وفي ختام بيانه، تقدم وزير العمل محمد جبران بأصدق التهاني لعمال مصر وكافة أبناء الشعب المصري بهاتين المناسبتين العظيمتين، متمنيًا أن يعيدهما الله على مصر بالخير واليُمن والبركات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكّدًا على دور العمال المحوري في بناء مستقبل الوطن وتنمية الاقتصاد المصري.

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