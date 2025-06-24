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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتزيد في الصيف .. اعرف أعراض التسمم بسرعة وانقذ حياتك

أعراض التسمم
أعراض التسمم
اسماء محمد

تزداد في فصل الصيف حالات التسمم بسبب سوء تخزين الأطعمة أو إخفاء التجار لتلفها فضلا عن مصادر التسمم الأخرى مثل المواد الصناعية والغازات السامة.

ووفقا لما جاء في موقع nhs نعرض لكم أهم المعلومات عن التسمم وأعراضه وذلك للتمكن من اكتشافها وعلاجها بسرعة.

التسمم

معلومات عن التسمم


تعتمد أعراض التسمم على المادة والكمية التي تتناولها.

بعض المواد السامة، مثل أول أكسيد الكربون ، تعيق قدرة الدم على حمل الأكسجين وبعضها الآخر، مثل المبيض، يسبب حرقًا وتهيجًا للجهاز الهضمي.

يجب على الآباء ومقدمي الرعاية أن يكونوا على دراية بالمرض المفاجئ وغير المبرر عند الأطفال الصغار، خاصة إذا كانوا يعانون من النعاس أو فاقدي الوعي، لأن التسمم قد يكون السبب.

أعراض التسمم 

الأعراض العامة
يمكن أن تشمل الأعراض العامة للتسمم ما يلي:

الشعور والمرض
إسهال
ألم في المعدة
النعاس أو الدوخة أو الضعف
درجة حرارة عالية
قشعريرة (ارتجاف)
فقدان الشهية
صداع
الانفعال
صعوبة البلع
صعوبات في التنفس
إنتاج المزيد من اللعاب عن المعدل الطبيعي
طفح جلدي
الشفاه والجلد الأزرق زرقة الجلد
الحروق حول الأنف أو الفم
رؤية مزدوجة  أو عدم وضوح الرؤية
ارتباك عقلي
النوبات
فقدان الوعي المؤقت
الدخول في غيبوبة  في الحالات الشديدة.

الإغماء المفاجئ
التسمم أعراض التسمم علامات التسمم الصيف الاطفال الصداع الغيبوبة

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