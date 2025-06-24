تنبيه للنساء والبنات.. اعرفي أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من انخفاض الدورة الشهرية ولايعرفن سبب واضح لهذه المشكلة ولا كيفية علاجها.



ووفقا لما جاء فى موقع tuasaude الأسباب الأكثر شيوعا للحيض الخفيف أو ما يعرف ب الفترة الضوئية تشمل:

الإجهاد الزائد

في أوقات التوتر الشديد، كما هو الحال قبل تقديم عرض مهم أو عند الحزن على أحد أفراد الأسرة، يُنتج الجسم المزيد من الكورتيزول والأدرينالين و قد يُحفز ارتفاع مستويات الكورتيزول الدماغ على إيقاف إنتاج هرموني الإستروجين والبروجسترون، الضروريين لتحفيز الدورة الشهرية وقد تُؤدي مستويات هرمونات التوتر المرتفعة إلى دورة شهرية أخف.

بمجرد انتهاء الوقت المجهد، تصبح الدورة الشهرية أكثر انتظامًا وتعود إلى طبيعتها.

ما يجب فعله: يُنصح بممارسة أنشطة تُساعد على تخفيف التوتر، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو ممارسة هواية كما يُمكنكِ تناول أنواع مُهدئة من الشاي ، مثل البابونج، أو بلسم الليمون، أو شاي حشيشة الهر.

لا تقلقي بشأن دورتكِ الشهرية الخفيفة، فقد تُفاقم هذه الدورة من توتركِ اليومي وتُؤخر موعد الدورة.

الشيخوخة الطبيعية



من الطبيعي أن يتذبذب تدفق الدورة الشهرية على مدار العمر و على سبيل المثال، بين سن العشرين والثلاثين، قد تلاحظ النساء قلة في الدورة الشهرية، وقد تقتصر بعض الدورات على نزول بقع دم وبعد هذا العمر، تصبح الدورة الشهرية أكثر انتظامًا وغزارة.



مع ذلك، مع وصول سن اليأس، ستلاحظ النساء دورة شهرية خفيفة، وسيقل تدفق الطمث تدريجيًا ويرتبط هذا بانخفاض مستويات هرمون الإستروجين.

ما يجب فعله: هذه نتيجة طبيعية ومتوقعة، ولا داعي للقلق ننصحكِ بالتحدث مع طبيبة أمراض النساء إذا كانت لديكِ أي شكوك أو شك.

تغيرات الوزن



يمكن أن تؤثر التقلبات المفاجئة في الوزن (زيادةً أو نقصانًا) على مدة الدورة الشهرية وانتظامها وتدفقها و تعاني النساء ذوات الوزن المنخفض جدًا من قلة تواتر الدورة الشهرية ومن العوامل الأخرى التي تؤثر على الدورة الشهرية سوء التغذية، وممارسة التمارين الرياضية المكثفة، أو زيادة مستويات التوتر.

ما يجب فعله : تجنب الحميات الغذائية القاسية والتغييرات المفاجئة في الوزن و بدلاً من ذلك، اختر نمط حياة ونظامًا غذائيًا يسمح للجسم بالتكيف على مدى فترة زمنية أطول و من الناحية المثالية، يجب أن يكون نظامك الغذائي صحيًا ومتوازنًا.

ممارسة التمارين الرياضية المكثفة

غالبًا ما تعاني النساء اللواتي يمارسن تمارين رياضية مكثفة من قلة الدورة الشهرية ويرتبط هذا عادةً بعوامل مثل زيادة الإجهاد البدني، وانخفاض دهون الجسم، وانخفاض مستويات الطاقة.

ما يجب فعله: يجب تقسيم تمارينكِ الرياضية على مدار أسبوع لتجنب الآثار الصحية السلبية، مثل قلة الدورة الشهرية و تواجه الرياضيات صعوبة أكبر في وضع خطة تمارين تناسب احتياجاتهن الصحية، لذا يجب عليهن استشارة طبيب أمراض النساء إذا لاحظن أي تغيرات في دورتهن الشهرية.



الحمل



تتوقف الدورة الشهرية لدى النساء أثناء الحمل مع نمو الجنين في الرحم. قد تلاحظ بعض النساء بعض البقع في الأسابيع الأولى من الحمل، والتي قد تُخلط بينها وبين الدورة الشهرية الخفيفة. تعرّفي على المزيد حول النزيف أثناء الحمل وما يمكن توقعه.

ماذا تفعل: إذا كنت تشك في أنك قد تكونين حاملاً، يجب عليك شراء اختبار الحمل عن طريق البول من الصيدلية، أو استشارة طبيب أمراض النساء لإجراء فحص دم لتأكيد الحمل أو استبعاده.

متلازمة تكيس المبايض



من الحالات الشائعة نسبيًا التي قد تُسبب قلة الحيض متلازمة تكيس المبايض (PCOS).

تتميز هذه الحالة باختلال في مستويات الهرمونات، مما يؤثر بشكل مباشر على تدفق الدورة الشهرية وتشمل أعراض متلازمة تكيس المبايض الشائعة تساقط الشعر، وحب الشباب، وزيادة الوزن بسهولة.

ما يجب فعله: يُنصح النساء باستشارة طبيب أمراض النساء إذا ظهرت عليهن أعراض متلازمة تكيس المبايض. قد يطلب الطبيب تصويرًا بالموجات فوق الصوتية للبطن وفحوصات دم لتأكيد أو استبعاد هذا المرض.

فرط نشاط الغدة الدرقية



على الرغم من ندرة حدوثها، إلا أن قلة الدورة الشهرية قد تكون أيضًا علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية و يحدث هذا لأن الجسم يُنتج كمية أكبر من هرمونات الغدة الدرقية عن المعدل الطبيعي، مما قد يُعزز عملية الأيض وعند حدوث ذلك يحرق الجسم طاقة أكبر، وقد يؤدي إلى فقدان الوزن والقلق المستمر، مما قد يؤثر على الدورة الشهرية.

ما يجب فعله : يمكن تأكيد فرط نشاط الغدة الدرقية من خلال فحوصات الدم التي يطلبها طبيب العائلة أو أخصائي الغدد الصماء، بالإضافة إلى التصوير بالموجات فوق الصوتية و عادةً، يشمل العلاج أدويةً موصوفةً لتصحيح مستويات هرمون الغدة الدرقية.

فرط برولاكتين الدم



ارتفاع مستويات البرولاكتين ، أو فرط برولاكتين الدم، يحدث عادة بسبب تحفيز الغدد الثديية أثناء الحمل، أو بسبب التغيرات الهرمونية الأنثوية من الإباضة والحيض.

أحد الأعراض الرئيسية لفرط برولاكتين الدم هو حدوث تغييرات في الدورة الشهرية، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية، أو قلة إفرازها، أو عدم وجودها على الإطلاق.

ما يجب فعله: يعتمد العلاج على السبب الكامن وراء ارتفاع مستويات الهرمون و قد يوقف الطبيب العلاج الهرموني التعويضي إذا كنت تتناوله، أو قد يُجري جراحيًا استئصال ورم من الغدة النخامية.

استخدام وسائل منع الحمل



قد يؤدي استخدام وسائل منع الحمل المزمنة إلى تضخم بطانة الرحم (أو جدار رحم سميك)، مما قد يؤدي إلى دورة شهرية أخف.

ما يجب فعله: يجب تقييم الدورة الشهرية الخفيفة التي تستمر لأكثر من أسبوعين من قبل طبيب أمراض النساء لبدء العلاج عند الحاجة. قد يوصي الطبيب بتغيير نوع أو جرعة موانع الحمل.

متلازمة آشرمان



تتميز متلازمة آشرمان بوجود نسيج ندبيّ داخل الرحم، عادةً نتيجة إجراءات رحمية سابقة وتشمل الأعراض المصاحبة ألم الحوض، والعقم، وتغيرات في تدفق الدورة الشهرية، مثل قلة الحيض أو انقطاع الطمث.

ما يجب فعله: يشمل علاج متلازمة آشرمان الاستئصال الجراحي للنسيج الندبي الملتصق بجدار الرحم وقد يصف الطبيب أيضًا علاجًا بالإستروجين.