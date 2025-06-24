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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة وترطيب الجسم فى الحر .. اكتشفه

التهاب المعدة
التهاب المعدة
اسماء محمد

يعد عصير الموز والكمثرى من المشروبات التي تساعد في علاج عدد كبير من المشكلات الصحية مثل سوء الهضم ونقص الماغنسيوم فضلا عن علاج الجفاف في الحر.
 

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude يعمل عصير الموز والكمثرى على ترطيب الجسم في الحر الشديد وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي. 

يحتوي مزيج عصير الموز والكمثرى على ألياف تُسهّل الهضم، بالإضافة إلى البكتين، وهو نوع مُحدّد من الألياف يُساعد على تحفيز حركة الأمعاء.


تكمن أهمية هذين النوعين من الفاكهة أيضًا تقليل كمية الوقت الذي يتلامس فيه حمض المعدة مع جدران المعدة، وبالتالي تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض التهاب المعدة.

طريقة عمل عصير الموز والكمثرى 

مكونات عصير الموز:

موزة واحدة
1 كمثرى
كوب واحد من الماء
الثلج (اختياري)
 

طريقة عمل عصير الموز والكمثرى


قشّر الموز واغسل الكمثرى جيدا .

 قطّعهما إلى قطعصغيرة  وضعهما في الخلاط مع الماء (أو الثلج إن رغبت)
اخلط المكونات حتى تحصل على خليط متجانس في حالة الضرورة يمكن إضافة العسل.

 ويقدم عصير الموز والكمثرى يوميا لعلاج التهاب المعدة.
 

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