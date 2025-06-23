أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة دروان امام بمني كلية التجارة

قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، إن مناقشة التخرج ستتم خلال الاسبوع القادم لطلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأضاف الدكتور حسام عبد الفتاح، في أول تصريح له لـ"صدي البلد"، أن الطلاب هندسة الطيران والفضاء اخدوا تصاريح لتجربة مشاريهم والتي من ضمنها طائرة دروان وهي صغيرة الحجم وحدث عطل في جهاز التحكم وسقط أمام مبني كلية التجارة جامعة القاهرة دون أي خسائرة نهائيا.

سقوط طائرة "درون" أمام جامعة القاهرة

يذكر أن كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات سقوط طائرة درون أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة حيث تبين أنها تابعة لطلاب بكلية الهندسة.

وأسفرت التحريات الأولية أن الطائرة تابعة لمشروع تخرج يعده 3 طلاب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأثناء عمل تجربة تشغيل للطائرة ضمن خطوات المشروع سقطت الطائرة.

وتولى فريق المباحث فحص الأوراق الخاصة بالطلاب الثلاثة المسؤولين عن المشروع للتأكد من صحة روايتهم، وتبين أنهم يحملون التصريحات والموافقات اللازمة من الكلية، وأن الطائرة ضمن مشروع تخرج تحت إشراف أكاديمي.

وأسفر الفحص أن سقوط الطائرة أدى إلى تجمع عدد من المارة والطلاب دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية، وتم التحفظ على الطائرة من قبل الجهات المختصة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.