مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

أعلنت مصر للطيران، إلغاء رحلاتها الجوية المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

يأتي ذلك نظراً للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي.

ونحيطكم علماً بأن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم موافاتكم بالمستجدات تباعاً.

لذا يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

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