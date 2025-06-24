د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

يبدو أن طهران تركت أراضيها لأجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والموساد فترات كبيرة من الزمن دون أن تقيم تاريخ الاغتيالات السابقة لرجال الحرس الثوري الكبار أو حتى لاغتيالات العلماء النوويين الإيرانيين، ولم تكن هناك حتى تنبؤات تبين أن طريقة الاغتيالات التي طالت علماء إيران النوويين أو حتى الطريقة التي تم بها اغتيال إسماعيل هنية في مبان تخص حراسة الحرس الثوري ما هي إلا مقدمات إلى ما هو قد يكون أخطر.

ولم يكن الغزو العدائي الذي شنته إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أيّام على سيادة دولة إيران وضرب منشآتها النووية في مناطق متفرقة حول العاصمة طهران، إلا أنها رسالة واضحة إلى كل دول الشرق الأوسط أن العربدة الصهيونية والفتونه الأمريكية تستطيع أن تطاول كل من لا يصغي ولا يذعن إلى إرضاء حكومة المرتزقة في تل أبيب أو قد يحمل أي نوع من التهديد لشعب الله !!!

أقرب العم سام وابناء عمومتهم فهو في مرمي حرب التصريحات والتلميحات والتهديدات التي يراسلها ترامب عبر تغريداته علي منصات السيوشيال ميديا او التي يتشدق بها المتعجرف الصهيوني نتينياهو من خلال احاديثه إعلاميا او علي منصبه الكنيست.

وقد تكون الضربات التي وجهتها إسرائيل في أبريل ٢٠٢٤ على منصات الرادارات في محيط المحطات النووية في أصفهان ونطنز باستخدام الطائرات المسيرة والتي مرت علي إيران دون تقييم أو حتى تطبيق أي رد فعل لمراجعة الحال الأمني الداخلي، بينت أن هناك أصابع خفية داخل الأراضي، ولكن التزمت إيران الصمت الرسمي.

ثم تأتي الضربة الثانية التي زادت فيها إسرائيل من قوة الهجمات على المنشآت التي تنتج الصواريخ البالستية ومراكز تصنيع الطاءيرات الدرون ستخدام اكثر من ١٠٠ طائرة مقاتلة من F35-F15 وطائرات التشويش وقامت الولايات المتحدة بتقديم كافة الدعم اللوجستي لتلك الضربة من خلال القواعد العسكرية في العراق والأسطول الخامس في بحر العرب .

ثم نستيقظ صباح يوم ١٣ من الشهر الحالي على عملية تم التخطيط لها تجمع في طياتها محصلة العمليتين السابقتين في عام ٢٠٢٤، حيث استخدمت الطائرات بدون طيار من داخل الأراضي الإيرانية، وبالإضافة إلى أفواج كثيفة من طائرات F35 والتي وصلت إلى أكثر من ٢٠٠ طائرة مع أن إسرائيل لا تملك أكثر من ١٠٠ طائرة من تلك الطائرات (فمن أين الباقي !!).

واستهدفت الكثير من الأماكن للمنشآت النووية ومخازن الصواريخ الباليستية، وكذلك مساكن العلماء النوويين الإيرانيين والمنشآت العسكرية للحرس الثوري، والذي أدى إلى مقتل رئيس الحرس الثوري حسين سلامي ورئيس الأركان محمد باقري و٩ علماء نووي أهمهم مهدي طهرانجى ورضا زلفغاري وعبد الحميد مينوشهر.

ولكن سرعان ما تحركت ايران هذه المره حيث كان لديها كل الطرق التي وصلت بها الي القبض علي عملاء الموساد، وكذلك المناطق التي استخدم فيها الدرون لضرب المنشآت وأيضا استعدت وبتركيز عالي لإطلاق الصواريخ الباليستية فرط الصوت، والتي حملت الكثير من الأطنان المتفجرة، والتي وصلت إلى أماكن أكثر حساسية داخل تل إبيب بل ووصلت إلى مبنى الموساد نفسه.

ويبدو أن الوتيرة الإيرانية للردع بدأت تتغير تدريجيا إلى الأصعب، حيث بدت خلال الثلاثة أيّام السابقة في التركيز على تحركات سرية لنقل ق ع حساسة تبدو أنها القنابل النووية التسعة التي صنعتها إلى خارج إيران.

وقد يظهر من الوهلة الأولى أنها في مكان ما خارج الأراضي الإيرانية، وأنها خلال الفترة القادمة سوف تكون الردود الإيرانية باستخدام صواريخ باليستية أكثر فتكا بالبنية التحية في مختلف المناطق العسكرية والأمنية والنفطية داخل الأراضي الإسرائيلية والكثير من التهديدات التي أرسلها خامئني بأن إسرائيل سوف تجني الكثير من الدمار بسبب هذا الهجوم على إيران.

ومن خلال المتابعة لتصريحاتهم كلا الطرفين الإسرائيلي والإيراني أجد أن التركيز في ضرب العمق الإسرائيلي، وأن إيران بدأت في التأقلم على عمليات الردع، وكذلك الهجوم مما سوف يطيل زمن الحرب، والتي سوف تستهلك كل قدرات إسرائيل من العتاد والسلاح، بالإضافة إلى عدم قدرة الطيارين.

وكذلك استهلاك كامل لجميع منصات الدفاع الجوي في كل الأراضي الإسرائيلية، والتي قد تبدو شبه مكشوفة في الأيام القليلة القادمة، والتي سوف تجبر أمريكا وبريطانيا على أمرين إما الدخول في الحرب أو الدعوة إلى وقف الحرب والتفاوض بقوة إيران واشتراطاتها دون النظر إلى التفاوض ما قبل الحرب أو الأمر الأخير وهو الغذاء الذي سوف يجعل طبول الحرب العالمية الثالثة آتية لا محالة إذا هاجمت أمريكا وبريطانيا على إيران مما سوف يجعل دول مثال باكستان والصين وروسيا تسعى إلى دعم كامل لإيران سواء بالمشاركة أو الدعم اللوجستي للسلاح وعندها قد تطول الحرب.. وإلى تكملة قادمة.