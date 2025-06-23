ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

وجهت مصر 5 رسائل هامة من خلال بيان لوزارة الخارجية جاء بينهم إدانة واستنكار، وأيضا دعوة هامة مع تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط.

مصر توجه 5 رسائل هامة بعد ضربة إيران في قطر

وتضمن الرسالة الأولى والثانية وفقا لبيان وزارة الخارجية، أن مصر تدين الهجوم الإيراني الذي طال دولة قطر الشقيقة، وتستنكر انتهاك سيادة الدوحة وتهديد لسلامة أراضيها.

كما تضمنت الرسائل تضامن مع دولة قطر الشقيقة ووقوف إلى جانبها، ودعوة لضرورة خفض التصعيد حفاظا على السلم، وتشديد على أهمية تضافر الجهود لاحتواء التوتر.

تعرب جمهورية مصر العربية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي طالت دولة قطر الشقيقة والتي تعد انتهاكا لسيادتها وتهديدا لسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة. كما تؤكد مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها.

كما تعرب مصر عن قلقها البالغ من التصعيد المتسارع الخطير الذي تشهده المنطقة، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال التصعيد العسكري أو المساس بسيادة الدول، وتدعو إلى ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين. كما تشدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد والذي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة، وبذل الجهود الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان، وتجدد دعوتها إلى ضبط النفس، وتغليب منطق الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وكانت إيران أطلقت 6 صواريخ تجاه قاعدة العديد الأمريكية في دولة قطر، وفقا لـ"أكسيوس"، حيث سمع دوي الانفجارات وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء العاصمة الدوحة.

جاء ذلك، خلال الرد الإيراني الذي قال عنه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية نطنز وأصفهان وفوردو.

وتواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني، أمس الأحد؛ لمحاولة نصيحة الرئيس الإيراني باحتواء الصراع الإيراني الإسرائيلي في المنطقة والذي تفاقم عقب الهجوم الأمريكي.

وأدانت العديد من دول العالم الهجوم الأمريكي على طهران ومنها الصين وروسيا