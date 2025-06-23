مسئول أمني إسرائيلي سابق: إيران ربما نقلت اليورانيوم المخصب قبل الهجوم

قال الجنرال يعقوب أميدرور، المستشار السابق للأمن القومي في إسرائيل، إن إيران قد تكون نقلت اليورانيوم المخصب من منشأة فوردو النووية المحصنة، وذلك استباقًا لهجوم أمريكي محتمل على الموقع.

وأوضح أميدرور، في تصريحات أدلى بها للصحفيين يوم الإثنين، أن اليورانيوم المخصب الذي كان يُخزَّن في المنشأة كان على الأرجح محفوظًا داخل "أسطوانات قوية وكبيرة"، ما يعني أن هناك احتمالًا لبقائه سالمًا بعد القصف، وإمكانية استعادته من قبل الجانب الإيراني.

وأضاف أن اليورانيوم الذي كان في طور التخصيب أثناء تنفيذ الضربة الجوية "من المؤكد أنه دُمّر"، إلا أنه يعتقد أن الإيرانيين "كانوا أذكى من أن يتركوا أي عملية تخصيب نشطة خلال الهجوم"، مرجحًا أن يكون كل اليورانيوم في فوردو قد تم تخزينه في الأسطوانات.

وأشار أميدرور إلى أن القلق الإسرائيلي الرئيسي الآن يتمثل في الكميات من اليورانيوم المخصب التي لا تزال بحوزة إيران، وليس فقط في المنشآت التي تعرضت للهجوم.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة ضد مواقع إيرانية، بينها منشأة فوردو النووية، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.