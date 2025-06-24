قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: غارات الليلة الماضية استهدفت مقار للحرس الثوري ومختبرات نووية
"ما بتتأخرش"..التعليم تكشف أقصى موعد لوصول أوراق الإجابة للجان الثانوية العامة
إعلام قطري: ترامب يدعو تميم إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
طلاب الثانوية العامة "النظام القديم" يتوافدون على اللجان لآداء اللغة الثانية
التلفزيون الإيراني: طهران تعلن تطبيق وقف إطلاق النار بعد توسل ترامب
باق أسبوع.. سحب عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء المشتركين
ريبيرو بعد التعادل مع بورتو: كنا نلعب وكأننا في القاهرة
عراقجي: العمليات ضد إسرائيل انتهت الرابعة فجرا.. ولا اتفاق رسمي على الهدنة
شرفتونا يا أخواتي.. إمام عاشور يدعم لاعبي الأهلي بعد وداع المونديال
دعاء آخر السنة الهجرية للرزق.. 5 كلمات تصب عليك الخير صبا
أسرع مكان لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسرع مكان لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل

البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية
أحمد مهدي

يبحث الكثير عن طريقة استخراج البطاقة الشخصية 2025 في خلال ساعات بسيطة، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمات استخراج البطاقة الشخصية 2025 من العباسية في خلال نصف ساعة.

رسوم استخراج البطاقة الشخصية في نصف ساعة

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 واستلامها في خلال نصف ساعة من الأحوال المدنية في العباسية، عن طريق شراء استمارة من داخل القطاع ثمنها 185 جنيها ثم دفع رسوم في المركز النموذجي تصل لـ 315 جنيها لاستلام البطاقة بشكل مستعجل.

أسعار البطاقة الشخصية 2025

حددت وزارة الداخلية أسعار بطاقة الرقم القومي 2025، حيث يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم خلال ساعة من العباسية مقابل رسوم 315 جنيها، حيث يتم التوجه للأحوال المدنية وطلب استخراج بطاقة رقم قومي مستعجلة.

سعر استخراج البطاقة الشخصية 2025

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها في خلال 24 ساعة وذلك مقابل مبلغ 185 جنيها حيث يتم التوجه إلى مراكز الأحوال المدنية في سيتي ستارز وكارفور المعادي ومكسيم مول لاستخراج البطاقة.

استخراج بطاقة شخصية مستعجلة 2025

وفرت أجهزة وزارة الداخلية خدمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، وعن أسعار بطاقة الرقم القومي التي يتم استخراجها من المنزل 615 جنيها، حيث يتم حجز دور في الأحوال المدنية من خلال الخط الساخن، وطلب سيارة للحضور إلى المنزل واستخراج البطاقة.

سعر البطاقة الشخصية 2025

تتضمن أسعار بطاقة الرقم القومي المستعجلة، 615 جنيها في المنزل وتصدر في نفس اليوم، و350 جنيها في العباسية وتصدر في ذات اليوم، و185 جنيها في المراكز التجارية المختلفة ويتم استلامها في خلال 24 ساعة.

مواعيد عمل الأحوال المدنية

تعمل الأحوال المدنية في العباسية والمراكز التجارية حتى الثامنة مساء بشكل يومي، حيث يمكن التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي المستعجلة في قطاعات الأحوال المدنية المختلفة.

وقام قطاع الأحوال المدنية خلال الفترة الماضية بتطوير خدمات الحصول على مصدرات القطاع المختلفة من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة.

خدمات الأحوال المدنية

تم تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال الرابط (https://moi.gov.eg) فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية “الكول سنتر” لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15340- 16582” وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها فى نفس اليوم من خلال الخط الساخن “15341”.

وتشمل الخدمات (شهادة ميلاد أول وثانى مرة- شهادة وفاة- وثائق زواج وطلاق- قيد عائلى/فردى- بطاقة رقم قومى “بدل فاقد، بدل تالف”- استمارة رقم قومى “عادية، مستعجل، مميزة”- وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلى- الخدمات الفورية).

البطاقة الشخصية استخراج البطاقة الشخصية رسوم استخراج البطاقة الشخصية أسعار البطاقة الشخصية 2025 البطاقة الشخصية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

الحرب بين إيران وإسرائيل

أبرزها نبوءة "جوج وماجوج".. مرصد الأزهر يحذّر من التلاعب بالنصوص لخدمة أجندات الكيان

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

خبيرة الأبراج والتاروت منى أحمد

خسارة الأهلي من بورتو .. خبيرة تاروت تتوقع نتيجة المباراة

طيار مصري

طيار مصري يروي لحظة غلق المجال الجوي على الطائرات القطرية

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي:الأهلي ضيع فوزا تاريخيا بنتيجة كبيرة

كأس العالم للأندية

تحديد أول مواجهتين في دور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025

اليو ديانج

اللي قعده دكة يتوكل على الله.. ناقد رياضي يعلق على أداء ديانج أمام بورتو

بالصور

بتحس بالحر بزيادة وشعرك بيقع.. احترس هذه العلامات تؤكد إصابتك بمرض غير متوقع

الحر الشديد
الحر الشديد
الحر الشديد

بتزيد في الصيف .. اعرف أعراض التسمم بسرعة وانقذ حياتك

أعراض التسمم
أعراض التسمم
أعراض التسمم

أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة وترطيب الجسم فى الحر .. اكتشفه

التهاب المعدة
التهاب المعدة
التهاب المعدة

تنبيه للنساء والبنات.. اعرفي أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها

اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد