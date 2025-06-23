اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا تدين به الهجوم الإيراني على قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر بسبب اختراق الأجواء القطرية خلال الهجوم على القاعدة الأمريكية.

وتابع البيان القطري بإن الدوحة سوف تلجأ للقانون الدولي للرد على ما يحدث.

من ناحية آخرى كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن بإن طهران لها حق الرد المشروع باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة،وإنها لا تستهدف الأشقاء في الخليج العربي وقطر أوالعراق.

وتوعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمريكا بإن طهران سوف ترد على العدوان الأمريكي.