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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تؤكد تضامنها مع قطر وترفض انتهاك سيادتها في اتصالات وزارية عربية

اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية قطر والسعودية والبحرين والكويت والعراق والأردن
اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية قطر والسعودية والبحرين والكويت والعراق والأردن
علي صالح

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، سلسلة اتصالات مع كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ود. عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، والسيد عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، ود. فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، مساء يوم الاثنين، حيث تم تناول التطورات المتسارعة في المنطقة في ضوء الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة .

وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضيها، مؤكدًا إدانة مصر لأي مساس بسيادة وأمن دولة قطر، ورفضها لكافة أشكال المساس بأمن وسلامة وسيادة واستقرار الدول العربية الشقيقة.

 وتم خلال الاتصالات بحث تداعيات الهجمات التي تعرضت لها دولة قطر الشقيقة، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار للمنطقة، فضلًا عن استعراض التصعيد العسكري المتنامي وخطورته.

واتفق الوزراء علي الاهمية البالغة لوقف التصعيد وخفض حدة التوتر وضبط النفس وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء التوتر المتصاعد واستعادة الهدوء بالإقليم.

مصر قطر إيران الكويت البحرين العراق الاردن

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